Черноморец сообщил, что клуб покинут два игрока

Официальный сайт "Черноморца" обьявил, что клуб покинут два футболиста.

"Полузащитники Алексей Зинкевич и Денис Норенков больше не будут выступать в составе "Черноморца". Контракты между футболистами и нашим клубом расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Коллектив ФК "Черноморец" благодарит Дениса и Алексея за квалифицированную работу, выступления в команде "моряков" и желает им успешного продолжения спортивной карьеры", - говорится в сообщении одесского клуба.