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Черноморец сообщил, что клуб покинут два игрока
Зинкевич и Норенков покидают "моряков"
Официальный сайт "Черноморца" обьявил, что клуб покинут два футболиста.
"Полузащитники Алексей Зинкевич и Денис Норенков больше не будут выступать в составе "Черноморца". Контракты между футболистами и нашим клубом расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Коллектив ФК "Черноморец" благодарит Дениса и Алексея за квалифицированную работу, выступления в команде "моряков" и желает им успешного продолжения спортивной карьеры", - говорится в сообщении одесского клуба.
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Источник:chernomorets.odessa.ua
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