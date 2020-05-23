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Черноморец сообщил, что клуб покинут два игрока

Первая лига
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Зинкевич и Норенков покидают "моряков"

Черноморец сообщил, что клуб покинут два игрока
Новина українською

Официальный сайт "Черноморца" обьявил, что клуб покинут два футболиста.

"Полузащитники Алексей Зинкевич и Денис Норенков больше не будут выступать в составе "Черноморца". Контракты между футболистами и нашим клубом расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Коллектив ФК "Черноморец" благодарит Дениса и Алексея за квалифицированную работу, выступления в команде "моряков" и желает им успешного продолжения спортивной карьеры", - говорится в сообщении одесского клуба.

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В статье: Черноморец (Одесса) Денис Норенков Алексей Зинкевич
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Источник:
chernomorets.odessa.ua
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