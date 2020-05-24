Стадион Черноморец приобрела американская компания

Одесский стадион "Черноморец", на котором проводит домашние матчи одноименная команда, продали на аукционе, информирует "ТаТоТаке".

Также сообщается, что последние несколько лет стадион принадлежал Фонду гарантирования вложений физических лиц, который выставлял арену на аукцион со стартовой ценой 1,1 млрд гривен (40 млн долларов). До марта 2020-го цену снизили до 10 млн долларов.

Арену купила некая американская компания за 139 млн гривен (5,19 млн долларов), название не уточняется. Уже внесено 10% от всей суммы. Стадион приобретен вместе с офисными помещениями, фитнес-центром, ресторанами, гостиницей и подземным паркингом.

Электроэнергия на стадионе обходится в 1 млн гривен в месяц. Все коммунальные услуги и налог на землю составляет 3 млн гривен в месяц. Зарплата работников арены – 600 тысяч гривен.