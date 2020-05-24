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Бартулович: Футболистам нужно требовать, чтобы сыграть и определить победителя Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Кто-то рассказывал о своих стальных яйцах, а теперь боится доиграть сезон?

Бартулович: Футболистам нужно требовать, чтобы сыграть и определить победителя Первой лиги
Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович имеет свое мнение относительно продолжения чемпионата.

- Как смотреть на ситуацию, где футболистов считают вообще никем? Просто принимают решения против футболистов и футбола. Два месяца сидели на карантине, чтобы играть в футбол. Тут нам разрешают играть, а люди не хотят.

Больше всего поражает, что бывшие футболисты, которые работают кем-то в футболе, принимают такие решения. Это очень обидно. Футболистам нужно объединиться и требовать, чтобы хотя бы в каком-то формате сыграть и определить победителя Первой лиги.

Самое обидное, что они решили не играть в футбол, а сами проводят спарринги, готовятся куда-то. В чем разница между спаррингом и официальным матчом? Все равно играли бы без болельщиков.

Кто-то рассказывал о своих стальных яйцах, а тут боятся сыграть в турнире. Самые сильные заслуживают играть в УПЛ, пусть там и играют, – сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович ПФЛ Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.05.2020 в 13:50
Действительно! Какого черта решение о прекращении чемпионата принимают восемь толстосумов, а не сами игроки и тренеры??? И почему молчит федерация/ассоциация футбола Украины?
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