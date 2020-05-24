Новым президентом Черноморца станет одиозный "регионал", экс-президент Севастополя - СМИ

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук прокомментировал новость о продаже стадиона одесского "Черноморца".

- От несколько футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский – экс-президент "Севастополя".

И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе, - написал Ящук в соцсетях.