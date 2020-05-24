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Новым президентом Черноморца станет одиозный "регионал", экс-президент Севастополя - СМИ

Первая лига
(2 голосов)

Одессу может ждать судьба Севастополя?

Новым президентом Черноморца станет одиозный "регионал", экс-президент Севастополя - СМИ
Новина українською

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук прокомментировал новость о продаже стадиона одесского "Черноморца".

- От несколько футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский – экс-президент "Севастополя".

И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе, - написал Ящук в соцсетях.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Севастополь Вадим Новинский
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
24.05.2020 в 14:09
Ну хоть так.. Хотя Севастополь был такой себе клуб на то время. Без трансферов и игроков высокого класса.
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0
0
ODESSIT_83 (Одесса)
24.05.2020 в 14:05
Тогда бойкот!!!!! Меня на стадионе точно не будет!!!!
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.05.2020 в 14:08
так Черик бойкотируют уже около 6 лет на трибунах. куда еще?
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+1
-1


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