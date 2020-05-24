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Новым президентом Черноморца станет одиозный "регионал", экс-президент Севастополя - СМИ
Одессу может ждать судьба Севастополя?
Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук прокомментировал новость о продаже стадиона одесского "Черноморца".
- От несколько футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский – экс-президент "Севастополя".
И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе, - написал Ящук в соцсетях.
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
24.05.2020 в 14:09
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ODESSIT_83 (Одесса)
24.05.2020 в 14:05
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Dimka26 (Чернигов)
24.05.2020 в 14:08
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