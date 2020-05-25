Президент Ингульца заявил о заговоре о прекращении соревнований в Первой лиге

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", выступил с критикой решения Совета лег ПФЛ о том, чтобы не доигрывать чемпионат в Первой лиге по регламенту.

Сам Поворознюк не был на заседании, поскольку, его охрану не выпустили за пределы области.

Видимо кто-то был заинтересован в том, чтобы я не приехал ...Если бы там были Козловский (президент "Руха"), другие, я туда поехал бы. А там были только представители. Просто мне было интересно посмотреть. Я знаю, что происходило до того заседания Совета.

Недоигрывание чемпионата, по убеждению президента "Ингульца", планировалось изначально.

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