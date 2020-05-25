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Президент Ингульца заявил о заговоре о прекращении соревнований в Первой лиге
И повод для взяточничества
Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", выступил с критикой решения Совета лег ПФЛ о том, чтобы не доигрывать чемпионат в Первой лиге по регламенту.
Сам Поворознюк не был на заседании, поскольку, его охрану не выпустили за пределы области.
Видимо кто-то был заинтересован в том, чтобы я не приехал ...Если бы там были Козловский (президент "Руха"), другие, я туда поехал бы. А там были только представители. Просто мне было интересно посмотреть. Я знаю, что происходило до того заседания Совета.
Недоигрывание чемпионата, по убеждению президента "Ингульца", планировалось изначально.
Сделали такой протокол на уровне Германии. Так у них уровень жизни совсем другой! Конечно, муниципальные клубы этого всего не потянут! Это все было задумано до этого и придумано, чтобы дать итоговое решение на рассмотрение исполкома УАФ.
Всегда так: когда судятся две стороны, выигрывает тот, кто мирит. Так же и здесь выигрывает исполком. Потому что сейчас начнут мешки носить, кто захочет играть в УПЛ - чтобы исполком принял его позицию. Мы этого делать не будем, мы хотели и хотим по любым параметрам в любом городе доиграть чемпионат.
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