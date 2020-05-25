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Президент Ингульца заявил о заговоре о прекращении соревнований в Первой лиге

Первая лига
(4 голосов)

И повод для взяточничества

Президент Ингульца заявил о заговоре о прекращении соревнований в Первой лиге
Новина українською

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", выступил с критикой решения Совета лег ПФЛ о том, чтобы не доигрывать чемпионат в Первой лиге по регламенту.

Сам Поворознюк не был на заседании, поскольку, его охрану не выпустили за пределы области.

Видимо кто-то был заинтересован в том, чтобы я не приехал ...Если бы там были Козловский (президент "Руха"), другие, я туда поехал бы. А там были только представители. Просто мне было интересно посмотреть. Я знаю, что происходило до того заседания Совета.

Недоигрывание чемпионата, по убеждению президента "Ингульца", планировалось изначально.

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Сделали такой протокол на уровне Германии. Так у них уровень жизни совсем другой! Конечно, муниципальные клубы этого всего не потянут! Это все было задумано до этого и придумано, чтобы дать итоговое решение на рассмотрение исполкома УАФ.

Всегда так: когда судятся две стороны, выигрывает тот, кто мирит. Так же и здесь выигрывает исполком. Потому что сейчас начнут мешки носить, кто захочет играть в УПЛ - чтобы исполком принял его позицию. Мы этого делать не будем, мы хотели и хотим по любым параметрам в любом городе доиграть чемпионат.

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В статье: Первая лига ПФЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (13)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.05.2020 в 14:52
Хоч він в натурі неадекват, але зараз говорить логічно. Чому би було не дограти чемпіонат хоча би першої шістки (або навіть вісімки) у одне коло, щоб зберігся хоч якийсь спортивний принцип? Так навіть Авангард ще за 11 турів мав би шанси потрапити в УПЛ.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 14:15
Как-то по-детски выглядят его обиды. Что ж не обсудил с другими президентами ситуацию до совещания??? Не нашел союзников. С людьми надо разговаривать, слушать и слышать ... или с этим овощем футбольные люди не общаются ?
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0
-4
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таврия19752009 (симферополь)
25.05.2020 в 14:12
Новый Рафаилов
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+1
-4
ysebe1970 (Бровары)
25.05.2020 в 14:31
Новый аксенов..скорей..
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.05.2020 в 14:47
Скоріше новий новинський...
0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.05.2020 в 13:44
Голосования в таких случаях вообще неприемлимы! Принимать важные решения должны ответственные, компетентные лица, в идеале - одно лицо. Представьте что было бы с заводами, если б все решения по менеджменту, управлению, логистике, финансам и т.д. принимались не ответственными за это людьми, а путем голосования всех алкашей, работающих на этом заводе.
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+1
-3
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Инспектор ( )
25.05.2020 в 14:29
100%
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-2
ysebe1970 (Бровары)
25.05.2020 в 14:36
Так у нас страна такая.. Алкаши как раз все делают пропивают бутылку а твой менеджмент ворует вагонами ....а от еслибы алкаши голосовали то больше денег на заводах оставалось им больше бутылки в день не надо..
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.05.2020 в 13:38
Во избежание таких ситуаций нужно реформировать всю организационную структуру чемпионата Украины: Клубы, у которых есть деньги на тесты, переезды, зарплаты и т.д., пусть бы объединились в условный "Коммерческий дивизион" - с Премьер лигой и Высшей лигой по 16 команд в каждой. Остальные пусть играли бы в полуаматорском "Муниципальном дивизионе" - с гораздо меньшими финансовыми затратами, в трех лигах - Первой, Второй и Третьей. Так каждый город с населением свыше 50 000 человек мог бы иметь свою команду в чемпионате Украины.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 14:13
Кури меньше, дурь забористая !!!
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0
-4
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ПетроФ (Луцьк)
25.05.2020 в 13:31
"Сам Поворознюк не был на заседании, поскольку, его охрану не выпустили за пределы области." Діагноз - шизефринія.
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simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 14:12
У них разрешения на автоматы действует только в пределах района ... , а дальше их не пускают ...
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Инспектор ( )
25.05.2020 в 14:28
И минометы то же
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