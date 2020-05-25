Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авангард объяснил позицию относительно отказа от продолжения чемпионата в Первой и Второй лигах
В обоих лигах - по команде
Директор ФК "Авангард" Андрей Бессонный проголосовал против продления чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2019/20.
Свою позицию, которая является официальной позицией клуба он объяснил следующим образом:
В совещании с почетным президентом клуба Максимом Ефимовым и главным тренером Александр Косевичем мы пришли к общему мнению, что в сложившейся ситуации мы не видим смысла играть при пустых трибунах только для того, чтобы определить положение команд в турнирной таблице.
Наша работа заключается в том, чтобы играть для наших болельщиков и радовать их своими показателями.
Если бы Кабинет Министров разрешил болельщикам посещать матчи, а в Министерстве здравоохранения дали соответствующие рекомендации, то мы голосовали бы за продление чемпионатов, но сейчас для всех нас важнее сохранить здоровье нации, позаботиться о безопасности наших футболистов, тренеров и персонала клуба.
В нынешней ситуации мы хотим выйти на поле уже после снятия ограничений связанных с эпидемией коронавируса, пройти полноценную подготовку и вместе с нашими болельщиками начать новый чемпионат.
Новости по теме
- 10:05 Украинские Вратарь Жемчужины "помог" сделать дубль. Игрок Авангарда вспомнил лучший свой матч
- 16:46 Украинские Воспитанник Динамо Солдатенко: Благодаря Висенте Гомесу и испанцам, все команды Динамо отлично выступали
- 20:20 Киберспорт Металлист 1925 в благотворительном матче FIFA обыграл Авангард