Авангард объяснил позицию относительно отказа от продолжения чемпионата в Первой и Второй лигах

Директор ФК "Авангард" Андрей Бессонный проголосовал против продления чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2019/20.

Свою позицию, которая является официальной позицией клуба он объяснил следующим образом:

В совещании с почетным президентом клуба Максимом Ефимовым и главным тренером Александр Косевичем мы пришли к общему мнению, что в сложившейся ситуации мы не видим смысла играть при пустых трибунах только для того, чтобы определить положение команд в турнирной таблице.

Наша работа заключается в том, чтобы играть для наших болельщиков и радовать их своими показателями.