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Авангард объяснил позицию относительно отказа от продолжения чемпионата в Первой и Второй лигах

Первая лига
(4 голосов)

В обоих лигах - по команде

Авангард объяснил позицию относительно отказа от продолжения чемпионата в Первой и Второй лигах
Новина українською

Директор ФК "Авангард" Андрей Бессонный проголосовал против продления чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2019/20.

Свою позицию, которая является официальной позицией клуба он объяснил следующим образом:

В совещании с почетным президентом клуба Максимом Ефимовым и главным тренером Александр Косевичем мы пришли к общему мнению, что в сложившейся ситуации мы не видим смысла играть при пустых трибунах только для того, чтобы определить положение команд в турнирной таблице.

Наша работа заключается в том, чтобы играть для наших болельщиков и радовать их своими показателями.

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Если бы Кабинет Министров разрешил болельщикам посещать матчи, а в Министерстве здравоохранения дали соответствующие рекомендации, то мы голосовали бы за продление чемпионатов, но сейчас для всех нас важнее сохранить здоровье нации, позаботиться о безопасности наших футболистов, тренеров и персонала клуба.

В нынешней ситуации мы хотим выйти на поле уже после снятия ограничений связанных с эпидемией коронавируса, пройти полноценную подготовку и вместе с нашими болельщиками начать новый чемпионат.

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В статье: Авангард (Краматорск) Александр Косевич Авангард-2 (Краматорск)
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Источник:
Авангард

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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.05.2020 в 15:05
Тут як тій у приказці мовою окупанта: Его жизнь вісіт на нітке, а он мисліт о прібитке.
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
25.05.2020 в 15:00
Сколько получат немцы по окончанию сезона и сколько команда 1 или 2 лиги в Украине...Вот и вся разница , а болельщики это тупая остатка , когда уже будем называть всё своими именами
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0
0
nebraska (Киев)
25.05.2020 в 14:26
лолшто?)) на совещании с почетным президентом клуба и главным тренером они походу так и не придумали ничего оригинального)) на матчи Бундеслиги ходят десятки тысяч болельщиков, а на матчи Краматорска полтора десятка. Так почему же интересно немцы продолжили играть чемпионат при пустых трибунах, а эти ребята нет?
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
25.05.2020 в 14:42
Что то оригинальное не всегда может быть публичным,поэтому объяснения носят характер общепринятых.Фактическая причина отказа несомненно другая и всем известная и не требующая никаких разъяснений.Сравнивать украинцев и немцев вообще не корректно.Немцы когда не знают,что делать читают ,что написано на заборе.
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0
-1
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Инспектор ( )
25.05.2020 в 14:23
???
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+2
0


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