Судьба чемпионата Первой лиги. Простое решение сложной проблемы

Ситуация с определением дальнейшей судьбы сезона-2019/20 в Первой лиге на этой неделе стала едва ли не главной темой в футбольных кругах Украины. О том, с какими сложностями приходится сталкиваться в желании прийти к единому знаменателю, и каким оптимальным видится выход из положения, в материале Вячеслава Кульчицкого.

Казалось бы, еще совсем недавно многие клубы и их болельщики ориентировались на возобновление чемпионата 2 июня, однако все пошло не так, как планировалось. Понятное дело, что пандемия коронавируса спутала все карты - и не только в мире футбола, но и в любой другой сфере. Но как бы то ни было, а списывать все исключительно на разрушительную силу Covid-19 нельзя. Члены ПФЛ из числа участников и руководителей, собравшиеся на минувшей неделе на специальное заседание на столичной "Оболонь-Арене", так и не смогли прийти к общему знаменателю, который пошел бы на пользу нашему футболу.

БЕЗ ИГРЫ "ПЕРВЫМ НОМЕРОМ"

Как уже сообщал UA-Футбол, следуя результатам проведенного голосования, с преимуществом в два голоса взяли верх те, кто в силу тех или иных причин не был готов к возобновлению чемпионата в Первой лиге.

В итоге было решено завершить его досрочно. На мой взгляд, на упомянутом заседании позиция главы ПФЛ Сергея Макарова должна была быть более жесткой. Некоторые клубы, уверен, ждали от него игры "первым номером", но он отдал инициативу собравшимся. С одной стороны это свидетельствует о демократичном подходе, но это эффективно отнюдь не в нынешних реалиях. Да и не с нашим менталитетом. У славян, как известно, не всегда превалирует твердая позиция: в зависимости от ситуации может сработать так называемый "стадный" рефлекс либо что-то вроде "Моя хата с краю". Сам Макаров в одном из комментариев признался, что в ходе заседания представитель "Черноморца" несколько раз менял свою позицию. Как тут не вспомнить известный одесский анекдот про старого еврея, который в зависимости от ситуации строчки из стиха Маяковского "Я знаю, город будет, я знаю саду цвесть…" произносил то с утвердительной, то с вопросительной интонацией. А раз так, то президенту ПФЛ тем более следовало бы брать инициативу в свои руки. Ведь если слушать аргументы "за" и "против" от каждой из заинтересованной или незаинтересованной стороны, то так сезон можно не возобновить никогда.

И хотя Сергей Макаров заявил, что существует вариант определения победителей с помощью мини-турнира, здравый смысл подсказывает: все это - не совсем не "то"! Ведь какая бы формула ни была придумана, угодить абсолютно всем клубам будет невозможно. Это как раз тот случай, когда существует угроза единожды создать прецедент, который может если не привести к эффекту разорвавшейся бомбы, то уж стать миной замедленного действия - точно. Ведь если учитывать все ту же ментальность, то стоит Макарову дать слабинку - и пиши пропало, все шишки посыпятся на него.

ЗАДАЧА С ШЕСТНАДЦАТЬЮ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Взять, к примеру, рассматриваемый вариант в виде мини-турнира с шестью первыми командами - "Рухом", "Волынью", "Минаем", "Ингульцом", "Оболонью-Бровар" и "Агробизнесом". Возникает вполне резонный вопрос: а почему, собственно, за основу взята именно шестерка, а не пятерка, семерка или восьмерка? Если стать на место расположившихся на 7-й и 8-й строчках в таблице "Металлиста 1925" и "Авангарда", то отставая от "премьерлиговой" 3-й строчки всего на два и четыре очка соответственно, каждая из этих команд будет чувствовать себя ущемленной. Ведь харьковчане и краматорцы имеют вполне реальные шансы побороться за попадание в заветную тройку. К тому же, и формирование календаря этого пока что гипотетического мини-турнира сопряжено с разного рода нюансами, которые могут не устраивать тот или другой клуб.

На эту тему ясно выразился главный тренер "Миная" Василий Кобин, который сказал: "Вот мы сыграли с "Оболонью-Бровар" две игры, зачем еще раз с ней играть?". То же самое может сказать и главный тренер "пивоваров" Олег Мазуренко. Да и другие тренеры тоже.

Кроме этих команд по две встречи с другими соперниками из первой шестерки имеет "Волынь" (с "Рухом" и "Авангардом"), а еще дважды играли между собой "Агробизнес" и "Ингулец". Даже этот, казалось бы, малозначимый факт говорит о том, что любая попытка проявить максимальную гибкость в желании соблюсти для всех равенство условий сопряжено с определенными трудностями.

Вразрез со здравым смыслом и спортивными принципами идет и вариант опеределения трех обладателей путевок в Премьер-лигу на основании текущего положения в турнирной таблице. Несложно догадаться, что такое развитие событий в целом могло бы устроить расположившиеся на первых трех позициях команды. Но в таком случае мы бы услышали громкий протест со стороны как минимум пяти наступающих им на пятки соперников.

ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ

В этой связи нельзя не согласиться с главным тренером "Агробизнеса" Александром Чижевским, который на официальном сайте волочиского клуба заявил следующее: "В таком случае будет нарушен спортивный принцип, я же считаю, что все должно решаться на футбольном поле, - уверен Чижевский. - Вот посмотрите, у нас первая игра во второй части сезона во Львове с "Рухом". Сейчас львовяне являются лидерами, а мы идем шестыми. Но в случае победы мы их обойдем в турнирной таблице. Так что же, мы должны без борьбы подарить "Руху", "Волыни" и "Минаю" место в Премьер-лиге?".

Невзирая ни на какую искусственную выгоду, "Рух" не намерен добывать путевку в элиту легким путем. Свою позицию в этом вопросе корреспонденту UA-Футбол четко изложил главный тренер львовян Юрий Бакалов.

- Позиция у клуба, команды и нашего руководства - президента Григория Козловского и генерального директора Игоря Дедышина была, есть и будет одной - все должно решаться по спортивному принципу. Ее мы озвучили еще до карантина, - уточняет коуч "Руха". - Мы за доигровку чемпионата, но только в законном виде, который предусмотрен Регламентом. За это наш клуб в числе шестерых таких же и проголосовал на недавнем собрании Лиг. Мы не зря потратили столько средств, сил и здоровья на протяжении девятнадцати туров, и не случайно команда находится на первом месте. Его она своим честным трудом заработала. Про какие-то шестерки, семерки, восьмерки или четверки даже не может быть и речи! Уж слишком много вопросов возникает по этим "пулькам". В том числе: что должны делать остальные команды? Если на заседании не пришли к единому мнению, то этот вопрос не к нам, а к тем, кто голосовал за то, чтобы не продолжать чемпионат.

- Как считаете, решение о том, чтобы не доигрывать чемпионат, является окончательным или же есть шанс, что он все же будет возобновлен?

- Точку в этом деле может поставить лишь очередной Исполком УАФ. Именно от него зависит судьба чемпионата в Первой лиге. Мы надеемся, что на нем будет принято единственно верное решение.

ПО СЛОВАМ ФРУНЗИКА МКРТЧЯНА

Мнения о доигрывании чемпионата придерживаются разные клубы, но вот какой именно единый алгоритм применить для его осуществления, пока не определено. Впрочем, стоит ли изобратать велосипед, если он уже давно изобретен, обкатан и даже неоднократно усовершенствован? Так и в футболе. Работающие в клубах Первой лиги настоящие профессионалы убеждены, что все участники чемпионата обязаны строго соблюдать Регламент. Учитывая же возникшие обстоятельства с пандемией Covid-19 и вытекающие отсюда сложности, каждый из них должен для себя твердо решить, намерен ли он продолжать выступления в текущем чемпионате или нет. Если по каким-то причинам такой возможности у кого-то не будет, то оставшиеся одиннадцать туров сезона-2019/20 проведут остальные. Матчи же, в которых у той или другой команды не окажется соперника ввиду неучастия того в чемпионате, должны автоматически фиксироваться их технической победой +:- .

Почему-то есть предчувствие, что если в главной футбольной инстанции будет твердая позиция с постановлением придерживаться именно такого формата, то к шестерым клубам, ратовавших за продолжение сезона, примкнут еще несколько из противоположного лагеря. Тут как нельзя кстати была бы фраза из легендарной комедии "Кавказская пленница", произнесенная героем Фрунзика Мкртчяна: "Тот, кто нам мешает - тот нам поможет!". Вот тогда, верится, основания для досрочного завершения сезона отпадут сами собой.