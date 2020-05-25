Первая лига
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ПФЛ предложила клубам 4 варианта обмена между Первой и Второй лигами
Клубы должны проголосовать за наиболее приемлемый до 27 мая
ПФЛ предложила клубам 4 варианта обмена командами между Первой, Второй и Аматорской лигами. Как сообщается, клубы должны прислать сове решение относительно приемлимого вараинта обмена до 27 мая.
- 1. 13-14-е места Первой лиги не покидают турнир, а 1-2-е места двух групп Второй лиги выходят в Первую лигу, если у них есть соответствующий аттестат. 15-16-е места Первой лиги в двух матчах разыграют место во втором по силе дивизионе Украины с 3-и местами Второй лиги. В следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из Второй лиги клубы не вылетают.
- 2. Никто не вылетает из Первой лиги, 1-2-е места Второй лиги выходят в Первую лигу, а в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. 3-е места Второй лиги остаются там же, как и последние.
- 3. 13-14-е места Первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во Вторую, следующий сезон проходит с 18 командами. 1-3-е места второй лиги выходят в первую, а последние не вылетают.
- Резервный. 13-14-е места Первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во Вторую, 1-3-е места Второй лиги выходят в Первую, а следующий турнир проводят с 18 клубами. Из Второй лиги никто не вылетает.
Отметим, что сезон во Второй лиге был остановлен и не будет доигран. В Первой лиге регулярный сезон также остановлен, однако возможна доигровка за повышение в классе.
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Источник:ПФЛ
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