ПФЛ предложила клубам 4 варианта обмена между Первой и Второй лигами

ПФЛ предложила клубам 4 варианта обмена командами между Первой, Второй и Аматорской лигами. Как сообщается, клубы должны прислать сове решение относительно приемлимого вараинта обмена до 27 мая.

1. 13-14-е места Первой лиги не покидают турнир, а 1-2-е места двух групп Второй лиги выходят в Первую лигу, если у них есть соответствующий аттестат. 15-16-е места Первой лиги в двух матчах разыграют место во втором по силе дивизионе Украины с 3-и местами Второй лиги. В следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из Второй лиги клубы не вылетают.

2. Никто не вылетает из Первой лиги, 1-2-е места Второй лиги выходят в Первую лигу, а в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. 3-е места Второй лиги остаются там же, как и последние.

3. 13-14-е места Первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во Вторую, следующий сезон проходит с 18 командами. 1-3-е места второй лиги выходят в первую, а последние не вылетают.

Резервный. 13-14-е места Первой лиги остаются в турнире, 15-16-е вылетают во Вторую, 1-3-е места Второй лиги выходят в Первую, а следующий турнир проводят с 18 клубами. Из Второй лиги никто не вылетает.

Отметим, что сезон во Второй лиге был остановлен и не будет доигран. В Первой лиге регулярный сезон также остановлен, однако возможна доигровка за повышение в классе.