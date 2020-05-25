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Рух обратился в УАФ с просьбой оценить высказывания Поворознюка

Первая лига
(3 голосов)

Львовский клуб требует извинений и грозится судом

Рух обратился в УАФ с просьбой оценить высказывания Поворознюка
Новина українською

"Рух" обратился в комитет по этике и честной игре УАФ с просьбой оценить высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка в адрес львовского клуба.

"Рух" обратился в комитет по этике и честной игре УАФ с просьбой оценить высказывания и обвинения президента "Ингульца" Александра Поворознюка в сторону львовского клуба.

Если комитетом будет доказана некорректность и неэтичность этих высказываний, которые к тому же содержат ложную информацию, "Рух" настаивает на применении к господину Поворознюка санкций согласно дисциплинарным правилам УАФ. Также будем требовать от Поворознюка публичного извинения на том же месте, где прозвучали обвинения.

Если "Рух" в 10-дневный срок не получит извинений от Поворознюка, оставляем за собой право обратиться в суды общей юрисдикции с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Будем требовать взыскания компенсации", – сказано в заявлении "Руха".

Рух обратился в УАФ с просьбой оценить высказывания Поворознюка - изображение 1Рух обратился в УАФ с просьбой оценить высказывания Поворознюка - изображение 2
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В статье: Рух (Львов) Александр Поворознюк
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Источник:
ФК Рух

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