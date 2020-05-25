Кто выйдет в Премьер-Лигу: ПФЛ предложила клубам 4 варианта окончания сезона

На недавнем совете лиг клубы Первой лиги решили не продолжать регулярный сезон. При этом вопрос о повышении в классе остался открытым.

В итоге, ПФЛ предложила 4 варианта выхода клубов в элиту:

Вариант первый: Будет проведен мини-турнир в одной области для лучших шести команд, у которых есть аттестат для УПЛ. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Лучшие три отправятся в УПЛ.

Вариант второй: "Рух" и "Волынь" напрямую идут в УПЛ, а среди команд с третьего по шестое места будет проведен мини-турнир в один круг в одной области. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Победитель идет в УПЛ.

Вариант третий: Клубы, которые претендуют на повышение в классе и имеют аттестат для УПЛ, проведут между собой оставшиеся матчи согласно календарю. Набранные очки прибавятся к уже имеющимся. Лучшие три команды отправятся в УПЛ.

Вариант четвертый (запасной): Три лучшие команды по текущей таблице сразу попадают в УПЛ.

Клубы должны присылать в ПФЛ свои ответы до 27 мая. Приоритетными будут считаться голоса клубов, которые прошли аттестацию УПЛ и претендуют на повышение в классе. После подсчета голосов итоги голосования будут переданы в УАФ, где и решится дальнейшая судьба сезона.