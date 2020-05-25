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Кто выйдет в Премьер-Лигу: ПФЛ предложила клубам 4 варианта окончания сезона

Первая лига
(3 голосов)

Голосование проходит до 27 мая

Кто выйдет в Премьер-Лигу: ПФЛ предложила клубам 4 варианта окончания сезона
Новина українською

На недавнем совете лиг клубы Первой лиги решили не продолжать регулярный сезон. При этом вопрос о повышении в классе остался открытым.

В итоге, ПФЛ предложила 4 варианта выхода клубов в элиту:

Вариант первый: Будет проведен мини-турнир в одной области для лучших шести команд, у которых есть аттестат для УПЛ. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Лучшие три отправятся в УПЛ.

Вариант второй: "Рух" и "Волынь" напрямую идут в УПЛ, а среди команд с третьего по шестое места будет проведен мини-турнир в один круг в одной области. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Победитель идет в УПЛ.

Вариант третий: Клубы, которые претендуют на повышение в классе и имеют аттестат для УПЛ, проведут между собой оставшиеся матчи согласно календарю. Набранные очки прибавятся к уже имеющимся. Лучшие три команды отправятся в УПЛ.

Вариант четвертый (запасной): Три лучшие команды по текущей таблице сразу попадают в УПЛ.

Клубы должны присылать в ПФЛ свои ответы до 27 мая. Приоритетными будут считаться голоса клубов, которые прошли аттестацию УПЛ и претендуют на повышение в классе. После подсчета голосов итоги голосования будут переданы в УАФ, где и решится дальнейшая судьба сезона.

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В статье: Волынь (Луцк) ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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(3 голосов)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (7)
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оболонь-бровар (Чернигов)
25.05.2020 в 22:33
Сейчас по раскладам (очки за матч) турнирка такова: Минай - 8 игр - 14 очков - 1.75 за матч, Волынь - 9 - 15 - 1.67, Агробизнес - 9 - 15 - 1.67, Металлист - 10 - 14 - 1.4, Оболонь - 9 - 12 - 1.33, Рух - 9 - 12 - 1.33, Ингулец - 9 - 9 - 1, Авангард - 8 - 7 - 0.875
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0
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Zm23Kh (Харьков)
25.05.2020 в 22:42
1. М1925 - 11 (7 игр). 2. Волынь - 9 (6) 3. Рух - 9 (7) 4. Минай - 8 (6) 5. Оболонь - 7 (6) 6. Ингулец - 6 (6). Вот турнирка игр между собой, "Агробизнес" не участвует, так как не проходил аттестацию
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оболонь-бровар (Чернигов)
25.05.2020 в 22:32
третий норм только в том случае, если проведут оставшиеся матчи между первой восьмёркой (от 4 до 6 матчей на команду) и их личная таблица будет с учетом игр только между этими командами
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0
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Astor Astor (Одесса)
25.05.2020 в 22:25
А вообще, мое мнение - в УПЛ нельзя пускать команды, которые нарисовали откровенно бредовые бюджеты с 4-7 млн гривен на год. Это просто плевок в рожу всем этим ФФУ-УАФ.
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Astor Astor (Одесса)
25.05.2020 в 22:22
Третий вариант может и выглядит самым справедливым, но самом деле - совершенно идиотский :). По одной простой причине - у разных команд по такой системе в итоге может оказаться разное количество матчей.
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0
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ffggpl (Харьков)
25.05.2020 в 22:22
В чем справедливость третьего варианта? У тех у кто сейчас отстаёт заберут дополнительный шанс догнать конкурентов! Разве это справедливо?!!!
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
25.05.2020 в 22:19
Перший не поганий, але самий справедливий третій!!! Другий і четвертий взагалі не можна розглядати!!!
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