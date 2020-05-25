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Кобин: Надо запускать 4 команды из Первой лиги. Призеры напрямую, а 4-е место сыграет с последним в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Новая идея от Миная

Кобин: Надо запускать 4 команды из Первой лиги. Призеры напрямую, а 4-е место сыграет с последним в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол высказал свое мнение относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"Нужно заканчивать Первую лигу, так как есть большие риски для игроков и всех людей, которые имеют отношение к футболу.

Надо расширять УПЛ, запускать 4 команды из Первой лиги. Призеры напрямую, а 4-е место Первой лиги сыграет с последним в УПЛ.

Нужно готовить себя, страну и клубы, чтобы не сорвать старт следующего сезона", – сказал Кобин.

Отметим, что на данный момент "Минай" находится на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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