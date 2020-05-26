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Балканы решили не прекращать тренировок до решения УАФ

Первая лига
(1 голосов)

И определили двух потенциальных соперников в борьбе за место в Первой лиге

Балканы решили не прекращать тренировок до решения УАФ
Новина українською

Зорянские "Балканы", несмотря на досрочное завершение чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги сезона 2019/2020 годов, не намерены прекращать тренировочный процесс.

Команда будет ждать решения исполкома УАФ - он окончательно прояснить ситуацию тех клубов, которые по итогам турнира должны повыситься или же наоборот, понизиться в классе.

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На момент остановки чемпионата команда из Одесской области устроилась на 14 позиции, которая, согласно регламенту, означает проведение переходных встреч с одной из команд, занявших второе место во Второй лиге (житомирское "Полесье" или херсонский "Кристалл").

Наставник "Балкан" Андрей Пархоменко сообщил, что с начала этой недели команда будет работать в Заре несколько раз в течение 7 дней в поддерживающем режиме и ждать вердикта по итогам чемпионата.

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В статье: Первая лига Андрей Пархоменко Кристалл (Херсон) Балканы (Заря) Полесье (Житомир) тренировка УАФ
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Источник:
Балкани

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