В Оболонь-Бровар возмутились заблаговременному выходу Волыни из карантина и заявили о "работе" лидеров с аутсайдерами

В четверг, 21 мая, на "Оболонь-Арене" в Киеве состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, которая объединяет клубы Первой и Второй лиг. На нем было принято решение не доигрывать сезон по регламенту. Директор клуба "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко в эфире #залишайсязФутболом на телеканале Футбол прокомментировал это решение.

Для меня оно не было неожиданным, поскольку еще до собрания поступила информация о том, что клубы первой тройки работают с другими клубами, чтобы те проголосовали за непродление чемпионата. В подтверждение этого президент "Ингульца" Александр Поворознюк четко указал на того, кто работал с другими клубами. К сожалению, произошло то, что произошло. Меня больше всего удивляет позиция руководства ПФЛ, которое оказалось совсем не готово к Совету лиг. К моменту заседания они не владели информацией о том, кто хочет играть, а кто отказывается.

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