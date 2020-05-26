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В Оболонь-Бровар возмутились заблаговременному выходу Волыни из карантина и заявили о "работе" лидеров с аутсайдерами
Перед заседанием Совета лиг ПФЛ
В четверг, 21 мая, на "Оболонь-Арене" в Киеве состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, которая объединяет клубы Первой и Второй лиг. На нем было принято решение не доигрывать сезон по регламенту. Директор клуба "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко в эфире #залишайсязФутболом на телеканале Футбол прокомментировал это решение.
Для меня оно не было неожиданным, поскольку еще до собрания поступила информация о том, что клубы первой тройки работают с другими клубами, чтобы те проголосовали за непродление чемпионата. В подтверждение этого президент "Ингульца" Александр Поворознюк четко указал на того, кто работал с другими клубами.
К сожалению, произошло то, что произошло. Меня больше всего удивляет позиция руководства ПФЛ, которое оказалось совсем не готово к Совету лиг. К моменту заседания они не владели информацией о том, кто хочет играть, а кто отказывается.
Все знают итог голосования клубов Первой лиги (8 команд отказались продолжать чемпионат, "Волынь" воздержалась - прим.). Клубы, которые в зоне вылета - ГФК "Металлург" и "Черкащина", готовы были продолжать чемпионат. Клубы середины турнирной таблицы сказали, что доигрывать не будут.
Крайне интересная была позиция первой тройки. Исходя из того, что сказал Поворознюк, я так понимаю, что "Рух" голосовал - "за". "Волынь" воздержалась, так как не утвержден медицинский протокол, но УПЛ тоже начинает в таких условиях. Был еще один вопрос: где найти раздевалки, в которых одному футболисту будет отведено 10 квадратных метров?
ФК "Волынь" вышел на тренировочный процесс задолго до разрешения Кабмина - до 12 мая. Об этом заявлял спортивный директор ПФЛ на рабочей группе УАФ. Кроме того, у меня есть информация, что в спортивном комитете нет данных о ПЦР-тестирование "Волыни".