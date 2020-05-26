  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. В Оболонь-Бровар возмутились заблаговременному выходу Волыни из карантина и заявили о "работе" лидеров с аутсайдерами
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Оболонь-Бровар возмутились заблаговременному выходу Волыни из карантина и заявили о "работе" лидеров с аутсайдерами

Первая лига
(1 голосов)

Перед заседанием Совета лиг ПФЛ

В Оболонь-Бровар возмутились заблаговременному выходу Волыни из карантина и заявили о "работе" лидеров с аутсайдерами
Новина українською

В четверг, 21 мая, на "Оболонь-Арене" в Киеве состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, которая объединяет клубы Первой и Второй лиг. На нем было принято решение не доигрывать сезон по регламенту. Директор клуба "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко в эфире #залишайсязФутболом на телеканале Футбол прокомментировал это решение.

Для меня оно не было неожиданным, поскольку еще до собрания поступила информация о том, что клубы первой тройки работают с другими клубами, чтобы те проголосовали за непродление чемпионата. В подтверждение этого президент "Ингульца" Александр Поворознюк четко указал на того, кто работал с другими клубами.

К сожалению, произошло то, что произошло. Меня больше всего удивляет позиция руководства ПФЛ, которое оказалось совсем не готово к Совету лиг. К моменту заседания они не владели информацией о том, кто хочет играть, а кто отказывается.

Читайте такжеВ Оболонь-Бровар назвали позором голосование клубов за прекращение соревнований

Все знают итог голосования клубов Первой лиги (8 команд отказались продолжать чемпионат, "Волынь" воздержалась - прим.). Клубы, которые в зоне вылета - ГФК "Металлург" и "Черкащина", готовы были продолжать чемпионат. Клубы середины турнирной таблицы сказали, что доигрывать не будут.

Крайне интересная была позиция первой тройки. Исходя из того, что сказал Поворознюк, я так понимаю, что "Рух" голосовал - "за". "Волынь" воздержалась, так как не утвержден медицинский протокол, но УПЛ тоже начинает в таких условиях. Был еще один вопрос: где найти раздевалки, в которых одному футболисту будет отведено 10 квадратных метров?

ФК "Волынь" вышел на тренировочный процесс задолго до разрешения Кабмина - до 12 мая. Об этом заявлял спортивный директор ПФЛ на рабочей группе УАФ. Кроме того, у меня есть информация, что в спортивном комитете нет данных о ПЦР-тестирование "Волыни".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Александр Резниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...