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Хавбек Волыни: Вместо Карпат в этом сезоне в УПЛ должны были играть мы
Назвал сильнейшего из своих партнеров в карьере
С весны 2019 полузащитник Ростислав Волошинович выступает в луцкой "Волыни". Футболист вспомнил выдающиеся матчи команды и приглашение в команду.
В "Волынь", рассказывает Ростислав, его позвал лично Андрей Тлумак - главный тренер.
И я понимал, что иду в коллектив с заданиями. А вообще только во время карантина я смог полностью восстановиться от травмы, которая меня все еще беспокоила, поэтому надеюсь, что лучшие матчи за "Волынь" еще впереди.
Я до сих пор считаю, что в этом году вместо "Карпат" в УПЛ должны были играть мы. Матчи плей-офф так странно проиграли ...Но я футболист, должен просто выходить и играть. Я думаю, что мы просто должны были реализовывать свои моменты. Сначала я с метра не смог попасть по мячу, затем Бартулович пробил в перекладину, у Болденкова также был неплохой момент. А "поплыли" мы уже после удаления Симинина.
Самый сильный партнер со всех точек зрения, с которым я когда-либо играл, - Тарас Михалик. Он лидер везде: в раздевалке, на поле, в автобусе. Такие люди очень нужны и ценны, поскольку они реально могут много давать молодежи.
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