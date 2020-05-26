Лидер Металлист 1925 об отказе клубов доигрывать чемпионат: За игроков решило руководство

Отказ большинства клубов Первой лиги от доигрывания 11 туров чемпионата по регламенту прокомментировал лучший бомбардир "Металлист 1925" полузащитник Ярослав Ямполь.

- Ярослав, после карантина вы уже работаете две недели. Как оценишь свою форму?

- Самочувствие нормальное, немного чувствуется усталость, ведь последнюю неделю работали в режиме двухразовых тренировок. В воскресенье еще провели спарринг между собой, готовимся дальше. Конечно, непонятно, будет ли доигран чемпионат, но готовимся и тренируемся ответственно.

- Вы провели два внутриклубные спарринги в экспресс-режиме - тайм по 20-25 минут. Или все успели выполнить, что просили тренеры?

- Пытались выполнять наставления, да, не все получалось, ощущались нагрузки от тренировок. Но все нормально, идет тренировочный процесс.

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- Больной вопрос последних недель. Состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором большинство клубов приняли решение не доигрывать Чемпионат. Почему они не хотят найти компромисс? Твое мнение по этому поводу...

- Я считаю, что надо все решать по спортивному принципу! Доиграть чемпионат, в каком формате - не нам решать. Хочется доиграть, определить победителя и те три команды, которые выйдут в УПЛ. Я и все остальные футболисты нашей команды хотят доиграть.

- Руководители "Оболони Бровар" и "Ингульца" сказали, что готовы доиграть в любом формате. В воскресенье лидеры "Ингульца" Младен Бартулович, Евгений Запорожец и Владислав Лупашко записали видео, в котором в довольно жесткой форме раскритиковали некоторых соперников и сказали: "Бывшие футболисты, которые футболом жили, сейчас не хотят играть". Смотрел это видео? Прокомментируй их позицию.

- Да, смотрел видео. Я прекрасно понимаю ребят, они говорят о том, что наболело, и как есть. Мы все - футболисты, это наша профессия, наша жизнь. Я их поддерживаю, хочется честно доиграть Чемпионат и определить победителя на поле.

- Некоторые команды хотят выйти в УПЛ "малой кровью"?

- Конечно, они почти "там", на первых трех местах, им не интересно играть. Но такие команды, как наша, тот же "Ингулец", у нас по несколько пунктов отставание, а впереди еще 11 туров, еще ничего не решено. Борьба должна продолжаться.

- Как можно не хотеть играть, если старт следующего сезона запланировано аж на начало сентября, а последний официальный матч все сыграли в середине ноября прошлого года?

- Я не знаю, возможно, так руководство тех клубов решает. Я думаю, что ребята, конечно, хотят играть. Все хотят играть, получать эмоции, наслаждаться футболом. Игроки точно этого хотят, поэтому, уверен, что это позиция руководителей клубов.

- На вас эта неопределенность влияет?

- Да, конечно. Мы тренируемся, готовимся, но не понимаем, что будет дальше. Продлится Чемпионат или нет. Это давит психологически. Хочется, чтобы скорее все решили ...