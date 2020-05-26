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Лидер Металлист 1925 об отказе клубов доигрывать чемпионат: За игроков решило руководство
Футболисты Первой лиги не понимают, что будет дальше
Отказ большинства клубов Первой лиги от доигрывания 11 туров чемпионата по регламенту прокомментировал лучший бомбардир "Металлист 1925" полузащитник Ярослав Ямполь.
- Ярослав, после карантина вы уже работаете две недели. Как оценишь свою форму?
- Самочувствие нормальное, немного чувствуется усталость, ведь последнюю неделю работали в режиме двухразовых тренировок. В воскресенье еще провели спарринг между собой, готовимся дальше. Конечно, непонятно, будет ли доигран чемпионат, но готовимся и тренируемся ответственно.
- Вы провели два внутриклубные спарринги в экспресс-режиме - тайм по 20-25 минут. Или все успели выполнить, что просили тренеры?
- Пытались выполнять наставления, да, не все получалось, ощущались нагрузки от тренировок. Но все нормально, идет тренировочный процесс.
- Больной вопрос последних недель. Состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором большинство клубов приняли решение не доигрывать Чемпионат. Почему они не хотят найти компромисс? Твое мнение по этому поводу...
- Я считаю, что надо все решать по спортивному принципу! Доиграть чемпионат, в каком формате - не нам решать. Хочется доиграть, определить победителя и те три команды, которые выйдут в УПЛ. Я и все остальные футболисты нашей команды хотят доиграть.
- Руководители "Оболони Бровар" и "Ингульца" сказали, что готовы доиграть в любом формате. В воскресенье лидеры "Ингульца" Младен Бартулович, Евгений Запорожец и Владислав Лупашко записали видео, в котором в довольно жесткой форме раскритиковали некоторых соперников и сказали: "Бывшие футболисты, которые футболом жили, сейчас не хотят играть". Смотрел это видео? Прокомментируй их позицию.
- Да, смотрел видео. Я прекрасно понимаю ребят, они говорят о том, что наболело, и как есть. Мы все - футболисты, это наша профессия, наша жизнь. Я их поддерживаю, хочется честно доиграть Чемпионат и определить победителя на поле.
- Некоторые команды хотят выйти в УПЛ "малой кровью"?
- Конечно, они почти "там", на первых трех местах, им не интересно играть. Но такие команды, как наша, тот же "Ингулец", у нас по несколько пунктов отставание, а впереди еще 11 туров, еще ничего не решено. Борьба должна продолжаться.
- Как можно не хотеть играть, если старт следующего сезона запланировано аж на начало сентября, а последний официальный матч все сыграли в середине ноября прошлого года?
- Я не знаю, возможно, так руководство тех клубов решает. Я думаю, что ребята, конечно, хотят играть. Все хотят играть, получать эмоции, наслаждаться футболом. Игроки точно этого хотят, поэтому, уверен, что это позиция руководителей клубов.
- На вас эта неопределенность влияет?
- Да, конечно. Мы тренируемся, готовимся, но не понимаем, что будет дальше. Продлится Чемпионат или нет. Это давит психологически. Хочется, чтобы скорее все решили ...