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Спортдиректор ПФЛ: Волынь не делала тестов на вирус, но продолжает играть спарринги
Понять логику клубов Первой лиги может не каждый
Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз прокомментировал позиции клубов по доигровке сезона в Первой лиге.
"12 мая "Балканы" направили официальное письмо, в котором они уверяли о готовности продолжить участие в чемпионате первой лиги с соблюдением медицинского протокола. Но через неделю, за день до совета лиг, изменили свое решение.
"Прикарпатье" настаивал на приостановлении чемпионата, мотивируя свое решение тем, что город и область закрыты из-за эпидемии КОВИД-19 и никто не выедет и не въедет.
Но 22 мая МОЗ публикует список областей, которые могут перейти ко второму этапу смягчения карантинных ограничения, и, на мое удивление, в этом списке Ивано-Франковская область. Сегодня мне звонят с клуба и говорят, что мы прошли тестирование.
У меня тогда вопрос: куда вы готовитесь, вы же проголосовали за остановку чемпионата?
Также мне лично непонятна неспортивная позиция "Миная", который готов участвовать в Кубке Украины, но отказывается от продолжения чемпионата. "Волынь" утверждает, что нет четкого понимания соревновательной части медицинского протокола.
Например, какая частота тестирований игроков и персонала в соревнованиях? Что делать если заболеет один футболист? Но при всем этом именно "Волынь" приступила к тренировочному процессу в начале мая, когда еще действовал запрет на проведение занятий постановлением Кабинета министров Украины.
Насколько мне известно, команда не проводила ПЦР-тестирований и, соответственно, не предоставила результаты в УАФ, как это предусмотрено в тренировочной части медицинского протокола.
Но самое главное, "Волынь" продолжает проводить спарринги, на днях сыграла товарищескую игру со "Львовом". И клуб не смущают ограничения медицинского протокола? Как видите несправедливости очень много", – сказал Мороз.
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