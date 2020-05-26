Спортдиректор ПФЛ: Волынь не делала тестов на вирус, но продолжает играть спарринги

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз прокомментировал позиции клубов по доигровке сезона в Первой лиге.

"12 мая "Балканы" направили официальное письмо, в котором они уверяли о готовности продолжить участие в чемпионате первой лиги с соблюдением медицинского протокола. Но через неделю, за день до совета лиг, изменили свое решение.

"Прикарпатье" настаивал на приостановлении чемпионата, мотивируя свое решение тем, что город и область закрыты из-за эпидемии КОВИД-19 и никто не выедет и не въедет.

Но 22 мая МОЗ публикует список областей, которые могут перейти ко второму этапу смягчения карантинных ограничения, и, на мое удивление, в этом списке Ивано-Франковская область. Сегодня мне звонят с клуба и говорят, что мы прошли тестирование.

У меня тогда вопрос: куда вы готовитесь, вы же проголосовали за остановку чемпионата?

Также мне лично непонятна неспортивная позиция "Миная", который готов участвовать в Кубке Украины, но отказывается от продолжения чемпионата. "Волынь" утверждает, что нет четкого понимания соревновательной части медицинского протокола.

Например, какая частота тестирований игроков и персонала в соревнованиях? Что делать если заболеет один футболист? Но при всем этом именно "Волынь" приступила к тренировочному процессу в начале мая, когда еще действовал запрет на проведение занятий постановлением Кабинета министров Украины.

Насколько мне известно, команда не проводила ПЦР-тестирований и, соответственно, не предоставила результаты в УАФ, как это предусмотрено в тренировочной части медицинского протокола.

Но самое главное, "Волынь" продолжает проводить спарринги, на днях сыграла товарищескую игру со "Львовом". И клуб не смущают ограничения медицинского протокола? Как видите несправедливости очень много", – сказал Мороз.