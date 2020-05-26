Металлист 1925 проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков

Харьковский "Металлист 1925" определился с вариантами доигровки Первой лиги и обмена клубами со Второй.

Харьковский клуб направил в ПФЛ официальное письмо, в котором проголосовал за первый вариант, который предполагает мини-турнир в один круг и в одной области между лучшими 6 командами в таблице с аттестацией на УПЛ. В данном формате ранее набранные очки не учитываются, а тройка лучших выходит в УПЛ.

Что касается вопроса обмена клубами со Второй лигой клуб из Харькова также выбрал вариант, согласно которому 13-14-е места Первой лиги не вылетают, а 1-2-е места двух групп Второй лиги идут на повышение. При этом 15-16-е места Первой лиги в двух матчах разыграют место в дивизионе с 3-и местами Второй лиги. Таким образом, в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из Второй лиги клубы не вылетают.