  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков

Первая лига
(1 голосов)

Что будет с Первой лигой пока что непонятно

Металлист 1925 проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" определился с вариантами доигровки Первой лиги и обмена клубами со Второй.

Харьковский клуб направил в ПФЛ официальное письмо, в котором проголосовал за первый вариант, который предполагает мини-турнир в один круг и в одной области между лучшими 6 командами в таблице с аттестацией на УПЛ. В данном формате ранее набранные очки не учитываются, а тройка лучших выходит в УПЛ.

Что касается вопроса обмена клубами со Второй лигой клуб из Харькова также выбрал вариант, согласно которому 13-14-е места Первой лиги не вылетают, а 1-2-е места двух групп Второй лиги идут на повышение. При этом 15-16-е места Первой лиги в двух матчах разыграют место в дивизионе с 3-и местами Второй лиги. Таким образом, в следующем сезоне турнир пройдет с 18 командами. Из Второй лиги клубы не вылетают.

Металлист 1925 проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...