Минай обратился в УАФ с просьбой оценить высказывания Стороженко

"Минай" обратился в комитет по этике и честной игре УАФ с просьбой оценить высказывания главы наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергея Стороженко относительно того, что закарпатский клуб якобы не прошел тестирование на коронавирус.

"Сергей Стороженко обвинил "Минай" во лжи на всю страну по поводу того, что наш клуб ни разу не обратился ни в одну из больниц и не сделал тестирование на коронавирус ни футболистам, ни работникам клуба.

Это неправда. 13 мая на территории стадиона "Минай" клуб организовал тестирование на наличие коронавируса у всех футболистов и представителей клуба. Вот результат. Эти обвинения звучат особенно некрасиво, учитывая, что именно в нашем клубе обнаружили больного коронавирусом, клуб этого не скрывал.

В связи с этим "Минай" обращается в комитет по этике УАФ с просьбой оценить высказывания и обвинения Стороженко в адрес нашего клуба. Наш клуб требует от Стороженко публичного опровержения информации и извинения за сказанное", – сказано в заявлении клуба.