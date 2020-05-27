Первая лига - не первенство бани. Продолжить нельзя останавливать

Многим с детства наверняка знаком мультфильм "В стране невыученных уроков", в котором жизнь его главного героя зависела от того, насколько правильно он поставит запятую в предложении "Казнить нельзя помиловать". Аналогичная параллель напрашивается и в случае с определением дальнейшей судьбы чемпионата Первой лиги, в которой все зависит от знака препинания в словесном сочетании "Продолжить нельзя останавливать".

Эта тема по-прежнему находится в центре внимания футбольной Украины. После того, как на состоявшемся 21-го мая заседании Совета Лиг путем голосования было решено досрочно завершить чемпионат, в этом деле еще не была поставлена точка. Окончательное решение должно быть принято на Исполкоме УАФ, который и вынесет "приговор". Однако за время, минувшее со дня упомянутого заседания, тема Первой лиги вызвала настолько громкий резонанс в СМИ и футбольной среде, что это вынудило многих участников если не переоценить ситуацию полностью, то смягчить свою категоричность. ПФЛ Украины в спешном порядке решила взять инициативу в свои руки и разослала всем клубам опросники, в которых предлагается четыре варианта формата завершения сезона-2019/20. Вот только ни один из них не предусматривает того, что предписано святая святых всех турнирных документов – Регламентом. В каждом из предложенных вариантов все связано лишь с одной темой – определением трех команд, которые должны выйти в Премьер-лигу. Причем, все вертится либо вокруг первых шести коллективов, либо трех лидеров. Ах да – в третьем варианте в довольно размытом виде указывается, что "клубы, которые претендуют на повышение в классе и имеют аттестат для УПЛ, проведут между собой оставшиеся матчи согласно календарю". Что же касается команд, расположившихся во второй части таблицы, то их как будто не существует. Хотя среди них есть те, кто не против продолжить выступления в нынешнем сезоне. В частности, это касается запорожского "Металлурга", да и одесский "Черноморец", если понадобится, в зависимости от ситуации наверняка готов вновь изменить свою позицию.

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Корреспондент UA-Футбол попросил поделиться мнением о судьбе нынешнего чемпионата Первой лиги авторитетных специалистов, на протяжении многих десятилетий трудившихся на благо украинского футбола – Степана Юрчишина и заслуженных тренеров страны Анатолия Волобуева и Виктора Пожечевского.

ФУТБОЛ НАДО УВАЖАТЬ

Анатолий Волобуев, работавший главным тренером алчевской "Стали" с 80-х годов прошлого века до минувшего десятилетия считает, что чемпионат необходимо доигрывать.

- В этом я убежден на сто процентов, - сказал Анатолий Иванович, входивший в состав ПФЛ в роли ее вице-президента на протяжении почти полутора десятка лет. - Доигрывать нужно даже невзирая на отсутствие зрителей. Премьер-лига решила возобновить чемпионат – вот это показатель, на который нужно равняться! И если команды Первой лиги стремятся повыситься в ранге, то они обязаны в соответствии со спортивным принципом определить, кто в Премьер-лигу входит, а кто "вылетает" во Вторую. Необходимо находить любые варианты, чтобы чемпионат продолжался. Понятное дело, что для этого потребуется определиться с оптимальным режимом проведения матчей – например, играть через три дня на четвертый. Никаких шестерок или пятерок не должно быть! Надо доигрывать сезон в соответствии с Регламентом, проводя полностью все матчи оставшихся одиннадцати туров. И кто бы что ни говорил о каких-то укороченных формулах, все это идет вразрез с устоявшимися спортивными канонами. Нужно уважать футбол. Ведь может дойти до того, что скоро мы начнем играть в него по онлайну! К этому, похоже, все идет. Договорились – и написали три очка, потом еще два приплюсовали.

В этом сезоне, как никогда еще в Первой лиге, идет интереснейшая борьба. Я никогда прежде не видел такого, чтобы за три путевки в Премьер-лигу сражалось сразу восемь (!) команд. Думаете, тем же "Металлисту 1925" и "Авангарду", отстающим от заветного третьего места на каких-то четыре и два очка, от ожидания неблагоприятного для них искусственного решения не будет обидно? Конечно же, будет! Это ведь нонсенс. Для принятия единственно правильного решения ответственным лицам нужно было ударить кулаком по столу и твердо заявить "Доигрываем!", и не слушать с трибуны то одного, то другого из числа противников. Вот Краматорск, к примеру, высказал предложение, чтобы никто не входил в элиту и никто не опускался классом ниже. Ну что это такое? Это ведь не какая-то "канава", и не первенство бани!

Понятное дело, что пандемия коронавируса спутала всем карты и лишила болельщиков возможности наслаждаться любимым зрелищем. Но уж лучше пусть какое-то время будут стадионы без зрителей, чем без игр. Тем более, что клубы могут сделать трансляцию по интернету, что в век технического прогресса вовсе не является какой-то проблемой. Накануне даже товарищеские матчи телевидение показывало, причем "Динамо" - "Рух" и "Шахтер" - "Рух" – в прямой трансляции!

РЕГЛАМЕНТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Не один год трудился в Первой лиге и известный в прошлом форвард львовских "Карпат" Степан Юрчишин. Роль главного тренера в 90-х - 2000-х годах он выполнял не только в "Карпатах" и "Карпатах-2", но и в ФК "Львов".

- Хотелось бы, конечно, чтобы чемпионат доиграли, - таково мнение специалиста. - Понятное дело, что в нынешней ситуации с Covid-19 существует определенный риск, ведь не дай Бог, если один или два футболиста заболеют! К тому же, играть без зрителей – для футбола это нонсенс. Многие клубы, насколько известно, не хотят играть как по этой причине, так и ввиду финансового состояния, которое нынче имеет большое значение. Восемь команд, судя по недавнему заседанию Совета Лиг, вообще не хотят продолжать сезон, так как львиной доле из них ничего не светит в турнирном плане, вот они и не намерены зря тратить деньги. А шесть (при одном воздержавшемся) собираются участвовать в возобновленном чемпионате. Но есть Регламент соревнований – и исходить нужно из него. А вот получится ли ему следовать всем клубам без исключения – вот в чем проблема. Хотелось бы, чтобы все были в одинаковых условиях, несмотря на те или иные существующие вопросы. Удастся ли это осуществить и как оно в итоге получится – будет видно. А всевозможные форматы – будь то мини-турнир из четырех, шести или восьми команд, на мой взгляд, будет не совсем то, что устроило бы всех участников. Я уже не говорю о том, что это идет вразрез с Регламентом.

В данной ситуации, как мне кажется, проводящая соревнование организация должна твердо сказать: мы продолжаем чемпионат – и точка! А то выходит так, что один сказал одно, другой – другое, третий – третье, вот и начался весь этот сыр-бор. И что бы сейчас в ПФЛ ни придумывали – турнир из четырех, шести, восьми команд или "пульку", все это неправильно. В любом случае это нарушение Регламента. Такова моя точка зрения.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ДЛЯ ВОСЬМЕРКИ

Знающий толк в перипетиях Первой лиги по многолетней работе в полтавской "Ворскле" и ахтырском "Нефтянике" Виктор Пожечевский также поделился мыслями о судьбе второго по значимости эшелона украинского футбола.

- Раз уж в силу пандемии, охватившей не только Украину, но и весь мир, клубам Первой лиги никак не получается придерживаться Регламента, то нужно искать наиболее оптимальное и справедливое решение, - считает Пожечевский. - Если говорить о том, как наиболее правильно определить троих обладателей путевок в Премьер-лигу, то вариант с делегированием туда первых трех команд из текущей турнирной таблицы исключается априори. Более справедливым в данном случае было бы сформировать группу из всех тех коллективов, которые на сегодняшний день являются наиболее реальными соискателями этих путевок. Таких, если судить по таблице, восемь. Что интересно, отставание идущего на восьмой позиции "Авангарда" от третьей составляет всего четыре очка, а "Металлиста 1925" и того меньше – два. Вот и получается, что в случае продолжения чемпионата в соответствии с Регламентом, те же харьковчане могли бы реально претендовать на повышение в ранге.

Учитывая, что почти все команды второй части турнирной таблицы отказались от участия в чемпионате, ничего другого не остается, как провести мини-турнир первой восьмерки. А вот каким образом начислять очки в играх между ними - с учетом имеющихся или же после обнуления - об этом, полагаю, нужно хорошо подумать. Играть же команды первой восьмерки должны между собой в один круг, и чтобы соблюсти равные условия, делать это на нейтральных полях.

Правда, прежде чем проводить этот мини-турнир, руководство ПФЛ должно пригласить владельцев клубов для откровенного разговора. И задать каждому из них один вопрос: "Готовы ли вы реально и по-спортивному честно бороться за выход в Премьер-лигу?". Если вдруг выяснится, что кто-то из этой восьмерки не намерен тратить деньги и выходить в элиту – что ж, тогда придется играть без этой команды. Или нескольких команд. Ничего не поделаешь, пусть тогда будет семь, шесть или пять участников мини-турнира. Во всяком случае, так спортивный принцип будет соблюден больше, чем вывод нынешней первой тройки в Премьер-лигу напрямую, без доигровки.

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