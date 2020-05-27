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Ингулец: Если объективные причины помешают классической доигровке Первой лиги, мы за любые другие варианты

Первая лига
(1 голосов)

Но лучше доиграть

Ингулец: Если объективные причины помешают классической доигровке Первой лиги, мы за любые другие варианты
Новина українською

"Ингулец" сделал официальное заявление, в котором ответил на опросник ПФЛ с вариантами завершения Первой лиги и выхода в УПЛ.

"Все клубы получили медицинский протокол, требования которого абсолютно реальные для выполнения всеми клубами ПФЛ. Уверены, полученная из протокола информация позволяет пересмотреть решение не продлевать Первую лигу в классическом формате.

Продолжение чемпионата согласно утвержденному регламенту – единственная возможность преодолеть все недоразумения, возникшие между клубами и их отдельными представителями в последнее время.

Если объективные причины этому помешают, то мы за любые другие варианты продолжения чемпионата, которые предусматривают спортивную борьбу на футбольном поле", – сказано в заявлении клуба.

Ингулец: Если объективные причины помешают классической доигровке Первой лиги, мы за любые другие варианты - изображение 1
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В статье: ПФЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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