Ингулец: Если объективные причины помешают классической доигровке Первой лиги, мы за любые другие варианты

"Ингулец" сделал официальное заявление, в котором ответил на опросник ПФЛ с вариантами завершения Первой лиги и выхода в УПЛ.

"Все клубы получили медицинский протокол, требования которого абсолютно реальные для выполнения всеми клубами ПФЛ. Уверены, полученная из протокола информация позволяет пересмотреть решение не продлевать Первую лигу в классическом формате.

Продолжение чемпионата согласно утвержденному регламенту – единственная возможность преодолеть все недоразумения, возникшие между клубами и их отдельными представителями в последнее время.

Если объективные причины этому помешают, то мы за любые другие варианты продолжения чемпионата, которые предусматривают спортивную борьбу на футбольном поле", – сказано в заявлении клуба.