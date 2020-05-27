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Ингулец выступил за доигрывание Первой лиги согласно Регламенту

Первая лига
(1 голосов)

Но лучше доиграть

Ингулец выступил за доигрывание Первой лиги согласно Регламенту
Новина українською

"Ингулец" сделал официальное заявление, в котором ответил на опросник ПФЛ с вариантами завершения Первой лиги и выхода в УПЛ.

"Все клубы получили медицинский протокол, требования которого абсолютно реальные для выполнения всеми клубами ПФЛ. Уверены, полученная из протокола информация позволяет пересмотреть решение, принятое на Совете лиг ПФЛ 21 мая этого года.

Продолжение чемпионата согласно утвержденному регламенту – единственная возможность преодолеть все недоразумения, возникшие между клубами и их отдельными представителями в последнее время.

Если объективные причины этому помешают, то мы за любые другие варианты продолжения чемпионата, которые предусматривают спортивную борьбу на футбольном поле", – сказано в заявлении клуба.

Ингулец выступил за доигрывание Первой лиги согласно Регламенту - изображение 1
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В статье: ПФЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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