Стороженко: Не доигрывать Первую лигу - это заговор клубов. И мне предлагали вступить в заговорщики

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о том, что в Первой лиге организовалась коалиция клубов, которые не хотят доигрывать сезон.

"Два месяца ПФЛ была аморфной, ничего не делалось. Или это делалось специально, чтобы в последний момент вбросить варианты за спинами коалиции, которая не хочет играть.

Я не скрываю, мне тоже звонили и предлагали вступить в эту коалицию. Звонили владельцы клубов. Я не хочу сейчас называть фамилии, может позже. Но я уверен, что люди молчать не будут.

Я подчеркиваю, что это заговор. Потому что ко мне обращались с предложением вступить в заговорщики. Не играть, не исполнять регламент", - сказал Стороженко.

Напомним, что "Металлист 1925" в опросе ПФЛ проголосовал за доигровку Первой лиги в мини-турнире без учета ранее набранных очков