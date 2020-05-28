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Севидов ответил Белику о единстве в украинском футболе на примере президента Ингульца

Первая лига
(1 голосов)

Какое единство?

Севидов ответил Белику о единстве в украинском футболе на примере президента Ингульца
Новина українською

Тренер Александр Севидов, которому на 5 лет запрещено работать в футболе, отреагировал на высказывание экс-футболиста, а сегодня телеэксперта Алексея Белика о беспрецедентном единстве в украинском футболе.

Севидов привел пример президента "Ингульца" Александра Поворознюка, заочных ссор с бывшим гендиректором "Зари" Рафаиловым и скандала из-за отказа, под предлогом карантина, клубов Первой лиги доигрывать чемпионат.

У него [Поворознюка] такие же деньги, как и в остальных президентов. Аграрий он или нет, какая у него машина или номерные знаки ... Я с уважением отношусь к Рафаилову ...Но то, что он говорит "деревня" ...Человек вкладывает деньги и хочет видеть футбол! "Ингулец" надо уважать. А сейчас столько грязи, столько споров друг с другом.

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Я в украинском футболе 40 лет, являюсь воспитанником донецкого футбола, коренной дончанин, поэтому скажу: Такой грызни еще не было никогда. Белик говорит о единстве в футболе. Да какое единство, Леша? Я не согласен. Такая грызня, футболом вообще никто не занимается. Кто-то занимается деньгами УЕФА, кто-то полями, травой, кто-то Севидовым. Чем угодно - только не футболом.

Александр Севидов вспомнил свое общение с Александром Поворознюком.

Играли "Мариуполем" там [в Петрово]. После игры я сказал: "Я ребят предупреждал, что местные оторвут нам голову, но не думал что настолько". Он [Поворознюк] позвонил, говорит: "Саша, зачем ты так? Давай приезжай ко мне, посмотрим футбол вместе". Мне импонирует человек, который переживает за свое дело.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Рафаилов Алексей Белик Александр Севидов УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
28.05.2020 в 11:32
Ну так грызутся во всем мире. И это еще у нас цветочки. А без околофутбольной грызни было бы как то постно. Так что грызитесь на здоровье.
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Vantala (Kharkiv)
28.05.2020 в 12:43
Чуваку обидно, что работают с судьями многие, а попался именно он. Поэтому его фонтан красноречия хлещет направо и налево. Обо всём, что видит. Не забывая в каждой ситуации упомянуть и о том, что и его несправедливо ж обидели.
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