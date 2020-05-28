Севидов ответил Белику о единстве в украинском футболе на примере президента Ингульца

Тренер Александр Севидов, которому на 5 лет запрещено работать в футболе, отреагировал на высказывание экс-футболиста, а сегодня телеэксперта Алексея Белика о беспрецедентном единстве в украинском футболе.

Севидов привел пример президента "Ингульца" Александра Поворознюка, заочных ссор с бывшим гендиректором "Зари" Рафаиловым и скандала из-за отказа, под предлогом карантина, клубов Первой лиги доигрывать чемпионат.

У него [Поворознюка] такие же деньги, как и в остальных президентов. Аграрий он или нет, какая у него машина или номерные знаки ... Я с уважением отношусь к Рафаилову ...Но то, что он говорит "деревня" ...Человек вкладывает деньги и хочет видеть футбол! "Ингулец" надо уважать. А сейчас столько грязи, столько споров друг с другом.

Я в украинском футболе 40 лет, являюсь воспитанником донецкого футбола, коренной дончанин, поэтому скажу: Такой грызни еще не было никогда. Белик говорит о единстве в футболе. Да какое единство, Леша? Я не согласен. Такая грызня, футболом вообще никто не занимается. Кто-то занимается деньгами УЕФА, кто-то полями, травой, кто-то Севидовым. Чем угодно - только не футболом.

Александр Севидов вспомнил свое общение с Александром Поворознюком.