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Тренер Оболони-Бровар пройдет стажировку в Шахтаре

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"Напросился" у Луиша Каштру

Тренер Оболони-Бровар пройдет стажировку в Шахтаре
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко пройдет стажировку в "Шахтере". Об этом специалист договорился с наставником "горняков" Луишем Каштру после вчерашнего спарринга команд (4:0).

"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это интересно.

Тренер "Шахтера" пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с "Динамо" приезжайте. Поговорим, пообщаемся". Так что большое спасибо", – сказал Мазуренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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