Тренер Оболони-Бровар пройдет стажировку в Шахтаре

Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко пройдет стажировку в "Шахтере". Об этом специалист договорился с наставником "горняков" Луишем Каштру после вчерашнего спарринга команд (4:0).

"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это интересно.

Тренер "Шахтера" пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с "Динамо" приезжайте. Поговорим, пообщаемся". Так что большое спасибо", – сказал Мазуренко.