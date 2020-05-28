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Тренер Оболони-Бровар пройдет стажировку в Шахтаре
"Напросился" у Луиша Каштру
Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко пройдет стажировку в "Шахтере". Об этом специалист договорился с наставником "горняков" Луишем Каштру после вчерашнего спарринга команд (4:0).
"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это интересно.
Тренер "Шахтера" пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с "Динамо" приезжайте. Поговорим, пообщаемся". Так что большое спасибо", – сказал Мазуренко.
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Источник:ТК Футбол
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