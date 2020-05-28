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Ингулец обратился в КДК с требованием переставить его на 3-е место в таблице Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово продолжает свою борьбу

Ингулец обратился в КДК с требованием переставить его на 3-е место в таблице Первой лиги
Новина українською

ФК "Ингулец" обратился в КДК УАФ с требованием провести перестановки в турнирной таблице Первой лиги.

10 дней назад клуб из Петрово обратился за разъяснениями в ПФЛ. В "Ингульце" посчитали, что по регламенту, в данном положении, когда у 4-х команд равенство очков, именно они (а не "Минай") должны занимать третье место, приведя свои доводы.

ПФЛ ответила, опубликовав объяснение в соцсетях, почему в турнирной таблице "Ингулец" идет 4-м.

Впрочем, данное объяснение "Ингулец" не устроило, и он потребовал от ПФЛ официального разъяснения.

Теперь же, после того как "Ингулец", судя по всему, так и не получил официальный ответ от Лиги, клуб обратился в КДК с требованием изменить его место в таблице Первой лиги на 3-е.

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В статье: ПФЛ Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (4)
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Dem555-85 (Мариуполь)
28.05.2020 в 18:29
Интересно, если кдк удовлетворит требование Ингульца, Минай все так же будет настаивать на том, чтобы не доигрывать чемпионат? Или Вася переобуется?
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+6
0
avatar
Инспектор ( )
28.05.2020 в 18:38
Это спецоперация для Миная
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.05.2020 в 19:23
И переобуется, и переоденется..
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+2
0
s28h67 (Ужгород)
28.05.2020 в 18:17
ДААА. ПАРОВОЗ НЕ ОСТАНОВИШ!
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+1
0


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