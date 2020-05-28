Ингулец обратился в КДК с требованием переставить его на 3-е место в таблице Первой лиги

ФК "Ингулец" обратился в КДК УАФ с требованием провести перестановки в турнирной таблице Первой лиги.

10 дней назад клуб из Петрово обратился за разъяснениями в ПФЛ. В "Ингульце" посчитали, что по регламенту, в данном положении, когда у 4-х команд равенство очков, именно они (а не "Минай") должны занимать третье место, приведя свои доводы.

ПФЛ ответила, опубликовав объяснение в соцсетях, почему в турнирной таблице "Ингулец" идет 4-м.

Впрочем, данное объяснение "Ингулец" не устроило, и он потребовал от ПФЛ официального разъяснения.

Теперь же, после того как "Ингулец", судя по всему, так и не получил официальный ответ от Лиги, клуб обратился в КДК с требованием изменить его место в таблице Первой лиги на 3-е.