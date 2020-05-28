Оболонь-Бровар призывает ПФЛ доиграть сезон в полном объеме

"Оболонь-Бровар" продолжает отстаивать позицию, согласно которой сезон в Первой и Второй лигах, согласно регламенту, должен быть доигран полностью.

Клуб обратился к Профессиональной футбольной лиге с предложением доиграть сезон и осуществить обмен между лигами исключительно по спортивному принципу.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве состоялся Совет лиг ПФЛ, на котором клубы решили не доигрывать чемпионат Первой лиги в прежнем формате, а сезон во Второй лиге завершить досрочно.

"Оболонь-Бровар" идет на пятом месте Первой лиги, уступая лидеру Руху два очка. "Оболонь-Бровар-2" занимает последнюю позицию группы А Второй лиги.