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Оболонь-Бровар призывает ПФЛ доиграть сезон в полном объеме

Первая лига
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Пивовары продолжают отстаивать свою позицию

Оболонь-Бровар призывает ПФЛ доиграть сезон в полном объеме
Новина українською

"Оболонь-Бровар" продолжает отстаивать позицию, согласно которой сезон в Первой и Второй лигах, согласно регламенту, должен быть доигран полностью.

Клуб обратился к Профессиональной футбольной лиге с предложением доиграть сезон и осуществить обмен между лигами исключительно по спортивному принципу.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве состоялся Совет лиг ПФЛ, на котором клубы решили не доигрывать чемпионат Первой лиги в прежнем формате, а сезон во Второй лиге завершить досрочно.

"Оболонь-Бровар" идет на пятом месте Первой лиги, уступая лидеру Руху два очка. "Оболонь-Бровар-2" занимает последнюю позицию группы А Второй лиги.

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В статье: ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Оболонь-Бровар-2 (Буча)
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