Николаев выступил за досрочное завершение сезона без обмена между лигами

МФК "Николаев" выступил с официальной позицией клуба относительно судьбы нынешнего сезона в Первой лиге.

По мнению "Николаева", сезон стоило бы завершить досрочно без перехода клубов между лигами.

Вашему вниманию – текст заявления клуба:

"Как известно, 21 мая в Киеве прошло заседание Совета лиг ПФЛ. Основным вопросом в повестке дня была ситуация, которая сложилась вокруг начала второго соревновательного круга чемпионата Украины среди команд Первой и Второй лиг.

Представителем нашего клуба была высказана четкая позиция, которая была сформирована на основании анализа Санитарно-эпидемиологических и медицинских рекомендаций для тренировочного процесса в футболе в Украине, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Руководство и коллектив клуба пришли к выводу, что продолжение сезона 2019/20 не представляется возможным ни с финансовой, ни с эпидемиологической точек зрения.

Основной философией нашего клуба является построение спортивного кластера. Мы делаем акцент на поиск, воспитание и формирование молодых футболистов, сопровождая их от детского возраста до уровня профессиональных футболистов. То есть, все звенья нашей организации одинаково важны для нас: как футбольная школа, так и команды Первой и Второй лиг. А значит, ограничивать права одних в угоду других мы не имеем морального права.

Что же касается проведения матчей между несколькими командами-лидерами турнирной таблицы сезона 2019/20 для определения претендентов на переход в Премьер-лигу, то, на наш взгляд, это носит противоречивый характер и нарушает спортивные принципы.

Поэтому, оставаясь последовательными в наших взглядах и действиях, МФК "Николаев" считает, что завершение чемпионата в этом сезоне без переходов между лигами является наиболее целесообразным и справедливым решением, а за места в Премьер-лиге команды смогут возобновить борьбу в следующем сезоне", - говорится в заявлении клуба.