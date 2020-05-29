5 июня состоится заседание Совета лиг ПФЛ. Будут решать, что же делать с Первой лигой

21 мая состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, по решениям которого соревнования в Первой и Второй лигах были досрочно остановлены.

И если во Второй лиге абсолютное большинство клубов проголосовало за прекращение соревнований, то в Первой - голоса разделились, что в дальнейшем вылилось в значительный резонанс в СМИ. С тех пор прошло не так много времени, но ситуация вокруг этой проблемы ощутимо изменилась.

Так, решением правительства карантин в Украине ослаблен и разрешено, хоть и с ограничениям, проводить футбольные матчи профессиональных команд.

В результате анализа администрацией ПФЛ установлено, что восемь клубов Первой лиги считают оптимальным вариантом доигрывание сезона.

В связи с изложенным, а также с большим общественным резонансом вокруг решения о досрочном завершении сезона в Первой лиги, президентом ПФЛ принято решение о проведении 5 июня 2020 заседания Совета лиг.

На данном заседании будет рассматриваться изначальное решение о прекращении сезона и возможность его завершения.