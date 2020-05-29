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5 июня состоится заседание Совета лиг ПФЛ. Будут решать, что же делать с Первой лигой

Первая лига
(2 голосов)

Есть намек на доигровку

5 июня состоится заседание Совета лиг ПФЛ. Будут решать, что же делать с Первой лигой
Новина українською

21 мая состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, по решениям которого соревнования в Первой и Второй лигах были досрочно остановлены.

И если во Второй лиге абсолютное большинство клубов проголосовало за прекращение соревнований, то в Первой - голоса разделились, что в дальнейшем вылилось в значительный резонанс в СМИ. С тех пор прошло не так много времени, но ситуация вокруг этой проблемы ощутимо изменилась.

Так, решением правительства карантин в Украине ослаблен и разрешено, хоть и с ограничениям, проводить футбольные матчи профессиональных команд.

В результате анализа администрацией ПФЛ установлено, что восемь клубов Первой лиги считают оптимальным вариантом доигрывание сезона.

В связи с изложенным, а также с большим общественным резонансом вокруг решения о досрочном завершении сезона в Первой лиги, президентом ПФЛ принято решение о проведении 5 июня 2020 заседания Совета лиг.

На данном заседании будет рассматриваться изначальное решение о прекращении сезона и возможность его завершения.

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В статье: ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
29.05.2020 в 18:22
Сначала надо отменить регламент, а потом проводить заседание Совета лиг ПФЛ
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Djon (Киев)
29.05.2020 в 18:05
Надо доиграть, как и премьер - лига. Кто не хочет - пусть снимаются с соревнования.
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