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Президент ПФЛ: Мы так понимаем регламент. Если Ингулец не согласен, будем идти в КДК

Первая лига
(1 голосов)

Если сезон в Первой лиге не будет доигран, нас ждет долгая тяжба

Президент ПФЛ: Мы так понимаем регламент. Если Ингулец не согласен, будем идти в КДК
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал ситуацию с турнирным положением "Ингульца", который считает, что согласно регламенту, он должен находиться на 3-м, а не на 4-м месте Первой лиги.

"Мы говорим о всех клубах, набравших очков поровну. Этот пункт относится ко всем клубам. А "Ингулец" в этом передергивает. Они почему-то считают, что пункт нужно применять последовательно. Если первый подпункт равный, то нужно все начинать заново уже между ними и "Минаем". Но не могу понять почему так – возьмите чемпионат мира или Лигу чемпионов.

Идет речь о том, что подпункты относятся к одному пункту после двоеточия. Поэтому они относятся ко всем клубам, у которых поровну очков. В этом смысл регламента. Мы так это понимаем по крайней мере. "Ингулец" понимает по-другому.

Но идет же отдельная таблица между этими 4 клубами. Между ними считают эти дополнительные показатели. "Ингулец" не согласен – хорошо, давайте спорить. Идти в КДК, давайте разбираться. У нас разная трактовка регламента. Нас поправят, если вдруг не так.

Это первый раз, когда идет такая трактовка регламента. Но в УПЛ такой же пункт и подпункты. Там слово в слово. Но на следующий год будем еще больше рассусоливать и расписывать все эти нюансы. Будем как-то реагировать, но уже со следующего сезона", – сказал Макаров.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
29.05.2020 в 20:03
Доиграйте по Регламенту, коль ты на него ссылаешься, оставшиеся 11 туров и ни у кого вопросов не будет.
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