Экс-голкипер ряда украинских клубов Евгений Боровик стал тренером вратарей "Черноморца".

35-летний Боровик будет работать в тренерском штабе Сергея Ковальца, который в середине мая был назначен главным тренером "моряков".

Напомним, что последним клубом уже экс-вратаря была "Оболонь-Бровар", в составе которой он провел два матча прошлой осенью.

Ранее Боровик также отыграл два сезона в составе "Черноморца".