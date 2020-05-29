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Евгений Боровик стал тренером вратарей Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

Уже экс-кипер вошел в тренерский штаб Сергея Ковальца

Евгений Боровик стал тренером вратарей Черноморца
Новина українською

Экс-голкипер ряда украинских клубов Евгений Боровик стал тренером вратарей "Черноморца".

35-летний Боровик будет работать в тренерском штабе Сергея Ковальца, который в середине мая был назначен главным тренером "моряков".

Напомним, что последним клубом уже экс-вратаря была "Оболонь-Бровар", в составе которой он провел два матча прошлой осенью.

Ранее Боровик также отыграл два сезона в составе "Черноморца".

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В статье: Евгений Боровик Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.05.2020 в 23:05
что может научить эта дырка пропускал с пол поля
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