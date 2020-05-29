Капитан Александрии перенес операцию на ахилле

37-летний полузащитник и капитан "Александрии" Андрей Запорожан перенес операцию на ахилле в Киеве. Операция прошла успешно, однако восстановление футболиста займет около полугода.

Ранее главный тренер "горожан" Владимир Шаран заявил, что полузащитник может завершит карьеру из-за травмы. Также футболисту могут предложить должность в клубе.

На данный момент игрок пока не принял решение касательно своего будущего.

Напомним, что Запорожан пришел в "Александрию" в 2008 году и с того момента сыграл за команду 298 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 11 голевых передач.