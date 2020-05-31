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Мысык - о матчах с Динамо и Шахтером: После таких соперников никто не страшен

Первая лига
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С нетерпением ждут официальных игр

Мысык - о матчах с Динамо и Шахтером: После таких соперников никто не страшен
Новина українською

Хавбек "Руха" Марьян Мысык прокомментировал возможное возобновление Первой лиги и готовность к турниру.

- Форму понемногу набираем. Товарищеские матчи с "Шахтером" (1:4) и "Динамо" (0:0) дали о себе знать. С этими командами мы показали хороший темп. Побольше бы таких матчей. После таких соперников никто нам не страшен.

Еще немного и мы будем готовы к чемпионату. С нетерпением ждем официальных игр, – сказал Мысык.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Марьян Мысык
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