Первая лига
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Мысык - о матчах с Динамо и Шахтером: После таких соперников никто не страшен
С нетерпением ждут официальных игр
Хавбек "Руха" Марьян Мысык прокомментировал возможное возобновление Первой лиги и готовность к турниру.
- Форму понемногу набираем. Товарищеские матчи с "Шахтером" (1:4) и "Динамо" (0:0) дали о себе знать. С этими командами мы показали хороший темп. Побольше бы таких матчей. После таких соперников никто нам не страшен.
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Еще немного и мы будем готовы к чемпионату. С нетерпением ждем официальных игр, – сказал Мысык.
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Источник:Официальный сайт ФК Рух
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