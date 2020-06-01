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С теннисным мячом - Рух продемонстрировал тренировку вратарей

Первая лига
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Как тренируют сопротивление ударам с близкой дистанции

С теннисным мячом - Рух продемонстрировал тренировку вратарей
Новина українською

"Рух" показал тренировки вратарей команды под руководством наставника Тараса Гребенюк.

В частности, при этом в команде используют сетки, теннисные мячи.

Одно дело - футбольный мяч, к диаметру которому они привыкли, другое дело - маленький теннисный. Уже глаза иначе работают, иначе реагируют на мяч, это развивает реакцию, - говорит тренер.

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В статье: Тарас Гребенюк Рух (Львов) тренировка вратарь
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Источник:
Рух

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