Скандалы и расследования, повторный Совет лиг и битва за УПЛ в кабинетах - дайджест майских новостей Первой лиги

В мае страна начала поэтапно выходить из карантина, был возобновлен сезон УПЛ, утверждены окончательными результаты Второй лиги на момент остановки сезона, но в подвешенном состоянии осталась Первая лига. Самый интересный сезон в этом дивизионе рискует стать и самым длинным во всем профессиональном футболе...

Почему решение Совета лиг не стало окончательным

21 мая, за день до оглашения Кабинетом Министров второй фазы послабления государственного карантина в связи с пандемией коронавируса, в Киеве на "Оболонь-Арене" собрался совет лиг ПФЛ. Большинство клубов Второй лиги проголосовало за то, чтобы оставить в силе текущие турнирные таблицы, но не объявлять при этом победителей сезона. Соответственно, вопрос с повышением в классе сильнейших клубов и переходом в аматоры слабейших все еще не решен. А причиной этого является жесткая борьба клубов Первой лиги за свои интересы.

На самом заседании "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черкащина" выступили за продолжение сезона согласно действующему регламенту. Идентичный голос от ГФК "Металлург", который был обозначен в официальном письме запорожского клуба, принят во внимание руководством ПФЛ не был, так как представитель от клуба на заседание не явился.

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"Волынь" воздержалась от голосования, соотвественно, оставшиеся восемь команд, а это "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы" высказались против.

Тем не менее, утверждения от Исполкома УАФ решение о досрочном прекращении сезона в Первой лиге не дождалось. На 5-е июня назначено повторное заседание представителей клубов. Большой резонанс вызвал опросник с вариантами завершения сезона в усеченном виде, который был разослан по клубам лигой. Многие команды вообще его проигнорировали, некоторые клубы не выбрали ни один из предложенных вариантов, а указали свой - доиграть чемпионат согласно действующему регламенту.

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"Минай" первым пострадал от коронавируса

Близость к границе изначально очертила закарпатский клуб в "зону риска", а после тестирования 7 мая стало известно, что опасения были не беспочвенны. У полузащитника "Миная" Игоря Вагина подтвердили covid-19. Это заставило клуб серьезно озаботиться вопросом дальнейшей изоляции. Тем не менее, ровно спустя две недели у Вагина уже был зафиксирован отрицательный тест, что подтверждает его готовность к дальнейшим тренировкам и матчам. Болезнь проходила у Игоря без симптомов.

Сергей Ковалец назначен главным тренером "Черноморца"

Зимой известный наставник ушел из "Оболони-Бровар", а после ухода из Одессы Остапа Маркевича занял его место. Настолько ли все благополучно с амбициями у "Черноморца" по сравнению с "пивоварами" или вопрос исключительно в условиях личного контракта? Вряд ли мы быстро получим ответ на этот вопрос.

Пока же Сергей Иванович уже сделал первые кадровые шаги по формированию своего штаба, пригласив на роль ассистента Алексея Антонова, а на пост тренера вратарей Евгения Боровика.

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Также "моряки" расторгли контракты по обоюдному согласию с Денисом Норенковым и Алексеем Зинкевичем, которые, судя по всему, не подошли требованиям нового рулевого.

Отсутствие жесткой позиции руководства ПФЛ вредит всем

Ошибка при постановке вопроса с доигровкой сезона на Совете лиг и в результате начавшиеся разбирательства привели к еще одной щекотливой ситуации. "Ингулец" намерен подать иск на ПФЛ, если чемпионат не будет доигран по регламенту и лига утвердит результаты после 19 туров как окончательные. В клубе из Петрово считают, что подпункты регламента о распределении мест при равенстве очков между двумя или более командами нужно интерпретировать по-иному, чем это делают в ПФЛ.

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Лига резонно считает, что все поднпункты одного из пунктов регламента касаются всех фигурантов ситуации, в данном случае всех четырех клубов, у которых по 37 очков. "Ингулец" же настаивает на том, что каждый подпункт стоит рассматривать отдельно, как следствие предыдущего. Если чемпионат не будет доигран, стороны ждут продолжительные тяжбы в судах...

Выход Стороженко на авансцену

Опытный функционер Сергей Стороженко использовал нерешительность руководства ПФЛ себе во благо и вступает в открытые дебаты с представителями лагеря "противников доигровки". Например, в прямом эфире телекананала "Футбол" он не стеснялся в выражениях относительно Василия Кобина, который категорически против доигровки чемпионата, ссылаясь на озабоченность здоровьем футболистов и членов тренерского штаба.

Также Сергей Михайлович дал интервью, в котором жестко прошелся по Сергею Макарову и всей ПФЛ в целом, которая "растоптала" свой же регламент. Матерый футбольный функционер умело использует инфоповоды в интересах харьковского клуба и своих лично.

Стороженко в то же время намекнул, что у него есть информация о том, кто именно является заговорщиком среди тех клубов, которые голосовали за остановку сезона. Имя или название инициаторов обещал назвать позже, скорее всего, уже после пятого числа и повторного заседания Совета лиг...

В любом случае, ПФЛ находится сейчас в цугцванге - любое решение лиги, кроме доигровки 11 оставшихся туров чемпионата в полном объеме, нанесет ей сильный имиджевый урон, который цепной реакцией отозвется и на самих клубах. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и чемпионат в первой лиге все же доиграют согласно действующему регламенту.