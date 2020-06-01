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Рух вышел на 3-е место среди украинских клубов по количеству подписчиков на Youtube
Впереди только Динамо и Шахтер
Львовский "Рух" достиг отметки в 15 тысяч подписчиков на своем клубном Youtube-канале.
Это 3-й результат среди украинских клубов.
Лидирует по этому показателю киевское "Динамо" (213 тысяч подписчиков), на втором месте - "Шахтер" (135 тысяч).
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Источник:ФК Рух
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