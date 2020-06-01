"Нужно уважать свое решение": Николаев выступает против повторного голосования и доигровки Первой лиги

Глава наблюдательного совета МФК "Николаев" Сергей Кантор опубликовал открытое заявление по поводу возможности доигрывания сезона в Первой лиге.

"29 мая на электронную почту МФК "Николаев" пришло письмо от ПФЛ в котором нас, по сути, поставили перед фактом, что решение, которое было принято на совете лиг 21.05.2020 (о досрочном завершении чемпионата 2019/20) должно быть переголосовано.

C самого начала возникновения этих, по сути, признанных во всем мире форс-мажорных обстоятельств и по сегодняшний день, мы, как клуб, придерживаемся одной по данному вопросу позиции, о которой мы неоднократно заявляли в прессе и непосредственно на самом совете! Мы считаем, что сегодня завершение чемпионата, без обмена между лигами является самым рациональным и мудрым решением по отношению ко всем клубам, принимавших участие в нынешнем розыгрыше.

Главный месседж спортивного принципа гласит, что команды должны находиться в равных условиях. Сегодня же, по нашему мнению, клубы уже находятся на разных исходных, кто-то, пренебрегая первой частью протокола, начал тренироваться раньше времени (это заявил лично спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз). При этом к нашему (а может и не только нашему) удивлению, никто в дальнейшем не стал разбираться в этом вопросе. Видимо, правила для кого-то есть, а для кого-то их нет...

Все мы уже хотим вернуться к нормальной жизни, начать играть в футбол, без оглядки на COVID-19. Сегодня мы должны иметь четкое понимание того, что принятое в этой форс-мажорной ситуации решение учитывает интересы всех клубов. Все мы платим взносы в равной степени, и лига приняла решение, проголосовав за досрочное завершение чемпионата 21 мая.

Давайте будем свое решение уважать! Единственное, что я считаю, будет правильным – это утвердить дату начала следующего сезона, который, по нашему мнению, при благоприятной эпидемиологической обстановке должен начинаться в середине июля, как это было в прошлые годы", - сказано в заявлении Кантора.