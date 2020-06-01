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Прикарпатье сдало тест на коронавирус. Положительных результатов не зафиксировано

Первая лига
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Команда продолжает тренироваться и ждет решения Совета лиг ПФЛ

Прикарпатье сдало тест на коронавирус. Положительных результатов не зафиксировано
Новина українською

На прошлой неделе футболисты, тренерский штаб и персонал "Прикарпатья", а также работники стадиона "Рух" сдали тесты на коронавирус.

1 июня из лаборатории поступили результаты тестов. Вирус COVID-19 не выявили ни у кого, кто так или иначе может иметь контакт с футболистами.

Команда продолжает тренировочный процесс, соблюдая все санитарные требования. Футболисты на занятиях разделены на несколько групп по 10 человек, и работают на различных частях полях.

Напомним, что 5 июня в Киеве состоится очередной Совет лиг, который и примет решение о возможном рестарте или завершении сезона в Первой лиги.

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В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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