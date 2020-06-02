Минай несколько раз менял свою позицию по доигрыванию чемпионата в Первой лиге

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз рассказал, что позиция "Миная" о том, как доигрывать чемпионат в Первой лиге, несколько раз менялась.

С "Минаем" вообще очень интересная ситуация. До заседания Совета Лег они прислали письмо о том, что хотят играть полноценный чемпионат, всегда придерживались принципов честной игры и регламента соревнований. А на Совете Лег изменили свою позицию. Теперь же снова присылают письмо о том, что хотят играть чемпионат в полном объеме в соответствии с регламентом.

Евгений Мороз удивился разным позициям "Миная" по полуфиналу Кубка Украины и чемпионата в Первой лиге.

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Если представители "Миная" говорят, что в Кубке хотят и будут играть, а в чемпионате - нет, то что это вообще за такая позиция?

Вспомнил спортивный директор ПФЛ и то, что в "Минае" один из игроков переболел COVID-19.