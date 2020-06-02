Кремень вышел из карантина. Без тестов и приезжих игроков, которым не может обеспечить питание

Во вторник 2 июня "Кремень" собрался после длительного отпуска.

На стадионе "Кремень-Арена" после 2,5 месячного перерыва подопечные Сергея Свистуна провели первую тренировку.

Перед тренировкой каждому из игроков провели температурный скрининг, в раздевалке игроки переодевались с соблюдением социальной дистанции, а на входе на поле могли воспользоваться дезинфектором для рук.

О тестах на коронавирус не сообщается.

К тренировкам приступили в основном местные воспитанники, ведь с некоторыми областями сообщение не восстановлено. Еще одной проблемой является невозможность прокормить приезжих футболистов за нехватки средств.

Напомним, что ранее "Кремень" заявлял, что у клуба нет денег на тестирование игроков и сотрудников.