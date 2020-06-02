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Защитник Металлиста 1925 Савин: В Сумах одни играли и убивались, а другие забивали сами себе

Первая лига
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Защитник вспомнил свой период карьеры в Сумах

Защитник Металлиста 1925 Савин: В Сумах одни играли и убивались, а другие забивали сами себе
Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Антон Савин рассказал, из каких стран он в свое время получал предложения о продолжении карьеры.

"Если за всю жизнь, то таких предложений было много. Это Россия, Казахстан, Польша, Грузия, Армения, Беларусь, Молдова. Когда-то предлагали поиграть в Катаре и даже на Бали.

Особенно много предложений было после того, как мы с "Полтавой" вышли в Высшую лигу, а я стал лучшим ассистентом чемпионата. Тогда меня были готовы сразу подписать команды Высших лиг Украины и Казахстана. Но, как потом оказалось, я сделал неправильный выбор. Точнее, не сделал правильный.

Потерял много времени на поиски, размышления, а уже и новый сезон был не за горами. А я все был без команды. Так я и оказался второй раз в "Сумах". Потому команда тогда базировалась в Ахтырке, а это около от дома. Поехал, чтобы не потерять форму. Но лучше бы посидел дома два месяца, потом бы доработал.

Что я там увидел – одни играют и убиваются, остальные либо отдают передачи назад сопернику на пустые ворота, или забивают сами себе", – сказал Савин.

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В статье: Антон Савин ПФК Сумы Металлист 1925 (Харьков)
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