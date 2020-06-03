Президент Горняка-Спорт: Мы же не Верховная рада, которая заставляет депутатов голосовать, пока не получит нужный результат

Президент ФК "Горняк-Спорт" Пётр Каплун в очередной раз поддал резкой критике идею возобновления сезона в Первой лиге.



- Сегодня, 3 июня, команда соберется вместе, чтобы увидеть друг друга после расставания из-за карантина. Если будет все нормально, то дней на десять мы соберемся, чтобы почувствовать друг друга. И если старт нового чемпионата будет объявлен, то будем готовиться уже к нему, если решат продолжить чемпионат, который был прерван, то у нас будет месяц подготовки к этому чемпионату.



- Ранее Вы выступили с резкой критикой возобновления чемпионата Украины сезона-2019/2020. По-прежнему придерживаетесь этого мнения?



- Ситуация тут непонятная. 21 мая 2020 года на Совете лиг мы проголосовали за прекращение чемпионата. Нам пришло письмо, якобы с большим общественным резонансом, о том, что надо переголосовать. Народ жаждет зрелищ, хотя это заявление не было подтверждено никакими фактами. Клубы начали собирать подписи, инициировать новый Совет лиг и на 5 июня запланировали вновь собраться по поводу возобновления чемпионата Украины. Хотя я считаю, это маразм. Мы же не Верховная рада, которая заставляет депутатов голосовать, пока не получит нужный результат. С командой везде по разному. Команды, которые претендуют на повышение в классе тренируются уже больше месяца, команды рангом пониже только начали собираться.



- Как думаете, результаты переголосования теперь могут изменится?



- Ранее было примерно равное количество "за" и "против", сейчас может быть за продолжение чемпионата Украины будет десять команд. Если только они начнут полноценное участие, то куда мы шесть команд денем? Будет ли тут спортивный принцип, если шесть команд не будут играть? Почему, если клубы претендующие на повышение в классе не могут договориться, как выявить сильнейшего, зачем втягивать в эти разборки нас - команды, которые уже ни на что не претендуют? Какая разница, будут шесть команд играть или десять? Что от этого изменится? Все равно спортивного принципа не будет. А какой спортивный принцип вообще может быть, если не играет Вторая лига? Тут все беспокоятся о футболистах, их заработках, они должны играть, а самую многочисленную Вторую лигу остановили. Почему никого не беспокоит Вторая лига? Они тоже должны играть? Раз Первую запускаем, то и Вторая должна играть. А так в чьих-то интересах принимают решения. Медицинский протокол, если подходить формально, то никто его не может выполнить. А если махнуть рукой, то всех можно собрать и играть.



- А есть ли какая-то информация, какие команды Первой лиги точно не возобновят чемпионат?



- Пока никакой информации. На предыдущем Совете лиг восемь команд сказали, что они не могут выполнить медицинский протокол. Сейчас не знаю, "Прикарпатье" как его сможет выполнить, я не могу понять. Какая-то база должна быть для тренировок, у кого эта база есть? А вопросы питания, проживания, они тоже весьма проблематичны. А еще очень остро стоит вопрос финансирования. Вдруг непонятно откуда взялось решение, что в следующем чемпионате будут участвовать 18 команд. Если раньше, когда затрагивался вопрос о расширении Первой лиги мне говорили: "Вы что, Пётр Матвеевич, ломается тренировочный процесс, мы не успеваем провести тур, у нас нет времени...". А тут вдруг решено, что в следующем сезоне будет 18 команд. Кто это решил? Я не пойму. Все перевернули с ног на голову. Я не знаю, в угоду каким клубам все это делается? В беседе с президентом ПФЛ Украины я сказал, что всем не угодишь. Если вы хотите по спортивному принципу, есть регламент. Почему регламент Первой лиги должен соблюдаться, а Второй не должен. Это что двойные стандарты?





- У некоторых игроков "Горняка-Спорт" заканчиваются контракты...



- Если чемпионат Украины в Первой лиге будет продолжен, то УЕФА сказал, что автоматически контракты продлеваются до конца чемпионата.





- Если бы была известны дата нового чемпионата, то у вас было бы больше времени обсудить бюджет клуба с партнерами клуба, решить вопросы финансирования...



- Конечно. А так непонятно, когда будет новый, мы до сих пор возимся со старым чемпионатом. Когда мы его закончим, и когда начнем новый, сейчас непонятно. Дай Бог, чтобы все было хорошо, а если опять случится вспышка коронавируса, мы остановим чемпионат и будут новые недовольные команды, готовые между собой драться. Сейчас два-три тура пройдет, все поменяется кардинально, чемпионат остановится и как быть дальше? Опять будут в суды другие команды подавать?





- Насколько реально выполнить протокол командам Первой лиги?



- Я не знаю. Нам нереально. Нету базы. Проживание одного человека на 10-ти квадратных метрах, мы не можем выполнить. У нас 27 мест. Согласно протоколу у нас может разместиться только 13 мест. Раздевалок у нас таких вообще нет, чтобы удовлетворить всем требованиям протокола. В нашей раздевалке одновременно может находиться три человека, согласно медицинского протокола. А как на играх? Где размещать команду? На запасном поле придется размещать. Одна половина для нас, другая - для гостей. Душ будет непонятно где. Жить в в гостинице на выездах надо будет по одному. Это двойные расходы. Мы же не можем снимать одноместные номера-люкс для игроков. У нас всегда по два человека размещалось на выездах. Особенно меня тревожит вопрос по питанию. Мы столкнулись с проблемой кормления команды. Собираемся, но не знаем, где кормить игроков. Мы обзвонили уже всех, кого только можно, но не получается решить этот вопрос. Согласно медицинскому протоколу игроки должны питаться раздельно. Я не знаю, как остальные команды Первой лиги выполняют эти требования? Просто махнули рукой? И вообще, кто будет контролировать этот медицинский протокол? В каких лабораториях будет проходить тестирование? Сейчас вот выяснилось, что "Карпаты" сдавали тесты в несертифицированной лаборатории. А кто контролирует этот процесс? Значит должна быть одна лаборатория, с которой Украинская Ассоциация футбола будет иметь договоренность брать постоянно тесты, ну и УАФ могла бы оплатить нам хотя бы половину расходов. Тогда еще можно говорить о возобновлении чемпионата Украины в Первой лиги. А так, кто делает тесты, непонятно. А нас призывают, играть. О какой спортивном принципе может быть речь, если половина команд уже тренируется месяц, а половина только выйдет. Говориться о спортивном принципе, но получается, что все, кто хочет возобновить чемпионат прикрываются демагогией.





- Остается ждать пятницы, 5 июня, когда ситуация в Первой лиге должна проясниться...



- Нам ничего не остается делать. Почему сейчас пошли угрозы, якобы один из клубов, претендующих на повышение в классе, может исчезнуть, если не продлится чемпионат? А если наш клуб исчезнет? Чем наш клуб хуже других? Все клубы одинаковы. Любой клуб может исчезнуть. Мы тоже можем шантажировать тем, что если мы возобновим чемпионат наш клуб может исчезнуть. Это, что каждый клуб теперь будет заниматься шантажом? Все клубы одинаковы независимо от бюджета. Мы видели уже сотни "богатых" клубов, и где они сейчас? Когда у них есть мешочек денег, они готовы им размахивать. История показала, что существование таких клубов недолговечно.



- "Горняку-Спорт" тоже предстоит пройти тестирование на коронавирус...



- Согласно медицинского протокола, это необходимо сделать. Пока не знаю, где мы пройдем эту процедуру. В Полтавской области результаты выдаются через неделю. А до этого, где мы должны быть, на карантине? Все клубы вышли, провели-не провели тестирование, неизвестно, но уже прошло немало контрольных встреч. Думаю, не все участники этих матчей прошли тестирование. Идут звонки, просьбы о том или ином решении. Команды, которые едва сводят концы с концами, их заставляют возобновить чемпионат, чтобы они проголосовали "за". Так что ситуация непонятная. Как можно говорить о каком-то единстве, если каждый клуб спрятался в свою скорлупу и думает только о своей судьбе.