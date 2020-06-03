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Зеленский, Паламар и Чернышев покинули Балканы
Серьезная потеря для команды
В период вынужденной паузы в чемпионате зарянские "Балканы" понесли серьезные кадровые потери.
По обоюдному согласию сторон было завершено сотрудничество с тремя исполнителями. Речь идет о вратаре Никите Зеленском, а также полузащитниках Руслане Паламаре и Алексее Чернышове.
Эти игроки изъявили желание продолжить свою профессиональную игровую карьеру в других коллективах.
Клуб поблагодарил футболистов и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
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Источник:ФК Балканы
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