Зеленский, Паламар и Чернышев покинули Балканы

В период вынужденной паузы в чемпионате зарянские "Балканы" понесли серьезные кадровые потери.

По обоюдному согласию сторон было завершено сотрудничество с тремя исполнителями. Речь идет о вратаре Никите Зеленском, а также полузащитниках Руслане Паламаре и Алексее Чернышове.

Эти игроки изъявили желание продолжить свою профессиональную игровую карьеру в других коллективах.

Клуб поблагодарил футболистов и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.