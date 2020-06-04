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Кобин: Предложенный календарь Первой лиги - это убийство футболистов

Первая лига
(3 голосов)

Позиция клуба остается неизменной

Кобин: Предложенный календарь Первой лиги - это убийство футболистов
Новина українською

Главный тренер ФК "Минай" Василий Кобин прокомментировал позицию клуба о возможности доигрывания сезона Первой лиги:

- 5 июня будет еще одно заседание Совета лиг ПФЛ, где снова будут обсуждать судьбу сезона в Первой лиге. Какова позиция клуба по этому вопросу? Она изменилась?

- Абсолютно нет. Во-первых, хочу сказать, что не вижу необходимости в еще одном заседании Совета лиг ПФЛ. Наша позиция неизменна - она ​​известна в ПФЛ. Еще раз об этом говорить и голосовать за это не вижу смысла. Не хотим участвовать в голосовании и по укороченному турниру, который не имеет никакой правовой основы и непонятно кто его составлял. Ждем решения исполкома УАФ - последнее слово и так будет за ними.

- В последнее время в СМИ много критиковали "Минай"...

- Да, было немало искажения информации. Кстати, одно из последних - от спортивного директора ПФЛ Евгения Мороза, который заявил на днях в интервью, что мы будто бы против футбола. Это не правда. Требования наши им известны. И я против того давления, которое оказывает ПФЛ на наш клуб. Его заявления необоснованны. Такое впечатление, что он не нейтральный человек, а представляет чьи-то интересы. Пусть он как один из руководителей ПФЛ сделает со своей стороны все возможное, чтобы чемпионат продолжить. 2,5 месяца мы не видели от них каких-то движений для этого. ПФЛ никак не может помочь командам, чтобы чемпионат продолжили в полноценном составе. Все проблемы свалили на клубы. Кстати, как показал старт УПЛ, играть в нынешних условиях довольно трудно. Ситуация в "Карпатах" и их последствия этому прекрасный пример.

- Клуб еще обвиняют в том, что Кубок хотим играть, а чемпионат как бы нет.

- Во-первых, это лишь один матч. Или два. Поймите, что полуфинал Кубка - для нашего молодого клуба большое достижение и уникальная возможность. Второго такого шанса можно еще долго ждать. Во-вторых, этот турнир проводит УАФ, а не ПФЛ. И у них более четкие правила и требования. И они довольно суровые. Выполнить их в полном объеме клубам Первой лиги будет очень сложно. Практически нереально. У нас же не те бюджеты, как в УПЛ. Но ради полуфинала наш клуб приложит все усилия и ресурсы, ведь это исторический матч. Мы обеспечим безопасность для футболистов и всего персонала. Но, повторюсь, это 1 матч, может 2. В Первой лиге таких поединков - 11. Кстати, на днях прислали нам календарь возобновления чемпионата. Мы не согласны с ним. Это убийство футболистов - игры со 2-го на 3-4 день. Как это успеть? Например, 30 июля мы играем во Львове, 3 августа в Краматорске, а это 1200 км дороги, а через 4 дня после этого мы дома принимаем "Волынь" и это может быть ключевая игра! Как к ней подготовиться, если 2 из 4 дней - мы будем в дороге? Ну как это успеть? Понятно, что ПФЛ хочет закончить сезон в Первой лиге, но они просто не знают как это сделать.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"
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Комментарии (7)
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satellite (Харьков)
04.06.2020 в 17:54
Ещё и ещё раз...... Добро от Мин.Здрав.Украины о продолжении играть есть!!! Играть обязаны!!Ко не согласен,НА ХРЕН С ПЛЯЖА!!!
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С.Карпович. (Ланівці)
04.06.2020 в 17:21
ВК не знає що таке грати через два на третій,хоча яке грати коли людина дві третіх кар єри на лавці просиділа
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+2
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Dimoncho (Kharkov)
04.06.2020 в 17:06
Вася, иди ты нах... Уже всех заколёб своим нытьём "мы категорически против доигрывать чемпионат. Подымайте нас в УПЛ просто так!". Что это за бред вообще. Не хочешь играть - доиграют без тебя!
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
04.06.2020 в 16:40
Уже Кобин подзаманал. Снимайтесь и не доигрывайте. Доиграют без вас
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+3
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alexey-54 (Харьков)
04.06.2020 в 16:32
Ссыкун ты, Вася! Знаешь, что при доигровке Минай дальше не пройдет.
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+3
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 16:12
А еще что-то там мычал о "железных яйцах"...
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+6
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ПетроФ (Луцьк)
04.06.2020 в 16:07
Якраз позиція "міная" і йому подібних і заставляє грати в такому режимі. проголосували би за відновлення тоді би вже і почали грати. Але що можна чекати від викормиша кротів?(((
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+6
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