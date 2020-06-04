Кобин: Предложенный календарь Первой лиги - это убийство футболистов

Главный тренер ФК "Минай" Василий Кобин прокомментировал позицию клуба о возможности доигрывания сезона Первой лиги:

- 5 июня будет еще одно заседание Совета лиг ПФЛ, где снова будут обсуждать судьбу сезона в Первой лиге. Какова позиция клуба по этому вопросу? Она изменилась?

- Абсолютно нет. Во-первых, хочу сказать, что не вижу необходимости в еще одном заседании Совета лиг ПФЛ. Наша позиция неизменна - она ​​известна в ПФЛ. Еще раз об этом говорить и голосовать за это не вижу смысла. Не хотим участвовать в голосовании и по укороченному турниру, который не имеет никакой правовой основы и непонятно кто его составлял. Ждем решения исполкома УАФ - последнее слово и так будет за ними.

- В последнее время в СМИ много критиковали "Минай"...

- Да, было немало искажения информации. Кстати, одно из последних - от спортивного директора ПФЛ Евгения Мороза, который заявил на днях в интервью, что мы будто бы против футбола. Это не правда. Требования наши им известны. И я против того давления, которое оказывает ПФЛ на наш клуб. Его заявления необоснованны. Такое впечатление, что он не нейтральный человек, а представляет чьи-то интересы. Пусть он как один из руководителей ПФЛ сделает со своей стороны все возможное, чтобы чемпионат продолжить. 2,5 месяца мы не видели от них каких-то движений для этого. ПФЛ никак не может помочь командам, чтобы чемпионат продолжили в полноценном составе. Все проблемы свалили на клубы. Кстати, как показал старт УПЛ, играть в нынешних условиях довольно трудно. Ситуация в "Карпатах" и их последствия этому прекрасный пример.

- Клуб еще обвиняют в том, что Кубок хотим играть, а чемпионат как бы нет.

- Во-первых, это лишь один матч. Или два. Поймите, что полуфинал Кубка - для нашего молодого клуба большое достижение и уникальная возможность. Второго такого шанса можно еще долго ждать. Во-вторых, этот турнир проводит УАФ, а не ПФЛ. И у них более четкие правила и требования. И они довольно суровые. Выполнить их в полном объеме клубам Первой лиги будет очень сложно. Практически нереально. У нас же не те бюджеты, как в УПЛ. Но ради полуфинала наш клуб приложит все усилия и ресурсы, ведь это исторический матч. Мы обеспечим безопасность для футболистов и всего персонала. Но, повторюсь, это 1 матч, может 2. В Первой лиге таких поединков - 11. Кстати, на днях прислали нам календарь возобновления чемпионата. Мы не согласны с ним. Это убийство футболистов - игры со 2-го на 3-4 день. Как это успеть? Например, 30 июля мы играем во Львове, 3 августа в Краматорске, а это 1200 км дороги, а через 4 дня после этого мы дома принимаем "Волынь" и это может быть ключевая игра! Как к ней подготовиться, если 2 из 4 дней - мы будем в дороге? Ну как это успеть? Понятно, что ПФЛ хочет закончить сезон в Первой лиге, но они просто не знают как это сделать.