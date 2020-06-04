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Гендиректор Металлиста 1925: Надо обязать играть. Мы должны соблюдать закон
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21 мая клубы Первой Лиги приняли решение не доигрывать нынешний сезон. Спустя некоторое время ПФЛ предложила командам четыре варианта завершения сезона в Первой Лиге. Генеральный директор "Металлиста 1925" Владимир Линке в интервью ТК "Футбол" высказался о судьбе сезона в дивизионе.
"Надо обязать играть. Считаю, вопрос должен был стоять так: мы должны чемпионат доиграть. В каком виде – давайте решать. Наш приоритет – играть. Мы подчиняемся регламенту. Это футбольный закон, мы должны его соблюдать. Но если нет – все равно играть. Футболисты 7 месяцев не играют. До сентября – 10 месяцев", - сказал Линке.