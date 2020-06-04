Спортдиректор Оболони-Бровар: Если чемпионат будет остановлен, об обмене между лигами не может быть и речи

Спортивный директор "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко в эфире ТК "Футбол" подтвердил намерения столичного клуба отстаивать доигровку сезона в Первой лиги в классическом формате.

"Вы знаете, что мы представлены в ПФЛ двумя клубами. Младшая команда во Второй лиге и первая команда - в Первой. Мы готовы были выступать с соблюдением всех санитарных норм, выставленных Минздрава для двух команд. Поэтому мы готовы продолжить чемпионат в полном объеме.

Если сезон не доигрывают, мы уверены, что спортивный принцип не достигнуто, поскольку впереди еще 11 туров. О каком спортивный принцип может идти речь? Если мы приостанавливаем чемпионат, тогда об обмене между лигами не может быть и речи. Это наша официальная позиция, которой мы придерживаемся.

Мы за то, чтобы доиграть чемпионат. Правительство, УАФ, ПФЛ позволили играть, а некоторые клубы отказываются это делать. Почему? Я их прекрасно понимаю. Одни пытаются использовать ситуацию, чтобы повыситься в классе, остальные не хотят доигрывать с целью сэкономить средства, не имея турнирной мотивации продолжать чемпионат. Клубы из нижней части таблицы готовы доигрывать, чтобы завоевать право сохранить место на следующий сезон", - заявил Резниченко.