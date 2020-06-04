Гендиректор Металлиста 1925: Знаю клуб, где был четкий приказ не играть

Генеральный директор "Металлиста 1925" Владимир Линке высказал свое мнение относительно нежелания некоторых клубов доигрывать сезон в Первой лиге.

"Я знаю один клуб, где был четкий приказ не играть, а другие просто не хотят тратить деньги.

Например, у "Кремня" тяжелая ситуация с финансами, они у них есть только до 30 июня. Есть проблемы, но всегда есть и выход", – сказал Линке.