Первая лига
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Гендиректор Металлиста 1925: Знаю клуб, где был четкий приказ не играть
А у других просто нет денег
Генеральный директор "Металлиста 1925" Владимир Линке высказал свое мнение относительно нежелания некоторых клубов доигрывать сезон в Первой лиге.
"Я знаю один клуб, где был четкий приказ не играть, а другие просто не хотят тратить деньги.
Например, у "Кремня" тяжелая ситуация с финансами, они у них есть только до 30 июня. Есть проблемы, но всегда есть и выход", – сказал Линке.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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