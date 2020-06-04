Вице-президент Агробизнеса: Некоторые клубы спекулируют ситуацией. Футбольные клубы должны играть в футбол

Вице-президент "Агробизнеса" Андрей Донец в прямом эфире ТК "Футбол" подтвердил намерения своего клуба доиграть чемпионат в классическом формате.

- Позиция нашего клуба неизменна: мы - ФК "Агробизнес" хотим доигрывать этот чемпионат в полном объеме согласно регламенту ПФЛ.

- Какое у вас отношение по сложившейся ситуации в Первой лиге?

- Ситуация очень сложная, но не безвыходная. Я понимаю, что некоторые клубы спекулируют ситуацией, которая сложилась в мире. Этого делать не надо. Футбольные клубы должны играть в футбол. Футболисты без футбола - как рыба без воды. Мы должны играть официальные матчи.

- Футболисты Первой лиги уже 193 дня без матчей. Что это означает для игроков и тренеров?

- За свою карьеру я никогда не сталкивался с такой паузой. Это очень негативно для клубов, болельщиков и футболистов. Без соревнований игроки не прогрессируют. Это неотъемлемая часть подготовки.

- Вы знаете, как найти компромисс, чтобы провести 11 туров в жестком графике?

- Я понимаю ситуацию. У нас в команде 2 равноценных состава. Я понимаю, что через 3 дня на 4 день играть - это сложно. Мы готовы к участию. Думаю, что все команды смогут подстроиться к такому ритму.

- "Агробизнес" в этом сезоне не подавал документы на аттестацию для участия в УПЛ, но при этом вы высказываете позицию про доигрывания сезона в Первой лиге. Фактически в ситуации, когда перед командой нет турнирных заданий. На чем основывается ваша позиция?

- Я еще раз повторюсь: мы - футбольный клуб, нам необходимо играть официальные матчи. Наши болельщики соскучились по футболу. Я бы хотел, чтобы вы не делили команды на тех, которые подали на аттестацию и команды, которые этого не сделали. Мы - команда Первой лиги и хотим играть в чемпионате.

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- Мы увидели в таблице, что много клубов против продолжения чемпионата. На деле тех, кто не захочет или не сможет продолжить чемпионат может оказаться больше. Как вы отнесетесь к доигрыванию с вероятными пропусками из-за технических побед?

- Вы правильно сказали: "Не захотят доигрывать чемпионат". Все спекулируют и тянут одеяло на себя. Если примется решение в пользу доигрывания, я уверен - все команды доиграют.

Я хочу обратиться к клубам, которые намерены голосовать против доигрывания чемпионата. Посмотрите в глаза вашим футболистам и болельщикам. Спросите у них: хотят ли они, чтобы команда доигрывала чемпионат. Я думаю, что без слов вы увидите ответ.