Гендиректор Металлист 1925: Проблема в том, что на Совет лиг едут люди, которые не меняют решений

Генеральный директор "Металлист 1925" Владимир Линке в разговоре с телеканалом Футбол ответил на вопрос о том, будет услышана позиция клубов на втором заседании Совета Лиг ПФЛ.

Она состоится уже сегодня в Киеве на "Оболонь-Арене" и должна определиться с будущим чемпионата 2019/2020 в Первой лиге.

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