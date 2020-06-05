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Гендиректор Металлист 1925: Проблема в том, что на Совет лиг едут люди, которые не меняют решений

Первая лига
(2 голосов)

Потому что не принимают их

Гендиректор Металлист 1925: Проблема в том, что на Совет лиг едут люди, которые не меняют решений
Новина українською

Генеральный директор "Металлист 1925" Владимир Линке в разговоре с телеканалом Футбол ответил на вопрос о том, будет услышана позиция клубов на втором заседании Совета Лиг ПФЛ.

Она состоится уже сегодня в Киеве на "Оболонь-Арене" и должна определиться с будущим чемпионата 2019/2020 в Первой лиге.

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Плохо, что на это собрание не приезжают первые руководители клубов, которые могут при обсуждении изменить свое мнение и проголосовать.

Едут люди с заранее принятым решением и изученными фразами, которые они должны говорить. Они озвучивают позицию, но не могут изменить решение, потому что просто не могут.

Потому процентов на 90 - это тренеры и спортивные директора. Они не принимают решения и не могут решить проблемы, которые появляются во время обсуждения. Они голосуют за то, за что им раньше сказали голосовать в клубе.

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В статье: ПФЛ Владимир Линке Металлист 1925 (Харьков) Совет лиг
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Источник:
Металіст 1925

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