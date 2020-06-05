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Сегодня будут решать судьбу чемпионата в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Второй Совет

Сегодня будут решать судьбу чемпионата в Первой лиге
Новина українською

О 11:00 в Киеве на "Оболонь-Арене" начнется заседание Совета лиг ПФЛ.

Руководство будет обсуждать с представителями клубов варианты завершения чемпионата 2019/2020 в Первой лиге.

Накануне ПФЛ разослала клубам опросник по официальным позиций.

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Среди всех 16 клубов, по словам спортивного директора ПФЛ Евгения Мороза, накануне Совета сохраняется паритет: 8 поддерживают продолжение чемпионата и столько же - против.

Это уже второй по очереди Совет Лиг ПФЛ. На предыдущем, 21 мая, было решено не доигрывать чемпионат в Первой лиге по регламенту из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине.

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В статье: Первая лига ПФЛ
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.06.2020 в 09:33
Хоч би вже дограли як-небудь.
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