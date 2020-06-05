Первая лига. Словно по Шекспиру: быть или не быть?

Чуть больше двух недель разделяют предыдущее и нынешнее заседания Совета Лиг ПФЛ. Но несмотря на небольшой временной отрезок, страсти вокруг дальнейшей судьбы второго по значимости эшелона нашего футбола - Первой лиги кипят нешуточные. Если раньше количество противников возобновления чемпионата исчислялось восемью участниками, то теперь их стало меньше на двух. В этом водовороте событий, где все меняется с калейдоскопической скоростью, четко зафиксировать твердость убеждений сложно. Но сам факт, что руководство ПФЛ не стало идти на поводу у большинства клубов, проголосовавших 21 мая за прекращение чемпионата в первой лиге, говорит о наметившихся симптомах здравого смысла. Правда, сказать с полной уверенностью, что на очередном Совете Лиг 5 июня он восторжествует, дело рискованное. Ведь все мы знаем, каким непресказуемым, а иногда и алогичным бывает наш футбол. Точнее, принимаемые его руководителями решения и выносимые вердикты.

За пятнадцать дней, минувших с момента собрания представителей клубов на трибунах столичной "Оболонь-Арены", в ПФЛ была жаркая пора. За это время ее работники успели не только посушить головы над изобретением велосипеда (читай - поиска якобы оптимальной формулы проведения мини-турнира для определения тройки обладателей путевок в элиту), но и разослать по клубам опросники с предлагаемыми четырьмя вариантами. Но высылая их, ПФЛ не учел главного: ни один из них к категории легитимных не относится. Ибо есть главный документ, по которому проводится чемпионат Первой лиги - Регламент. Любая самодеятельность, даже невзирая на форс-мажорные обстоятельства, не дает права вторгаться (другого определения и не найти!) в него с какими-то ни было коррективами в разгар соревнований. Регламент является незыблемым, и об этом важно помнить каждому чиновнику, кому доверено проведение чемпионата.

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Возвращаясь к теме опросников, можно сделать вывод, что предлагая четыре варианта, ПФЛ словно пыталась загнать клубы в свои рамки, где не было места предусмотренному Регламентом равному для всех спортивному принципу. И хотя сочетанием "спортивный принцип" кто-то пытался назвать формулу с мини-турниром из шести команд, ничего другого, кроме ироничной улыбки, у футбольных людей это не вызывало.

Хорошо, что в силу тех или иных обстоятельств несколько клубов изменили свои первоначальные решения, а кто-то по вполне понятным причинам даже проигнорировал опросник. На сегодняшний день ситуация повернулась таким образом, что желающие завершить чемпионат досрочно оказались в меньшинстве. Сергею Макарову и К* теперь наверняка ничего другого не останется, как неукоснительно следовать требованиям Регламента. И, разумеется, принять мнение большинства. Хочется верить, что в очередной раз до необдуманных решений на Совете Лиг дело не дойдет, а менявший мнение в ходе заседания 21 мая представитель "Черноморца" не станет уподабливаться герою Евгения Лебедева из "Свадьбы в Малиновке", снимавшего или одевавшего буденовку в зависимости от ситуации.

Если же отбросить шутки в сторону, то от сегодняшнего заседания ПФЛ зависит не только судьба чемпионата Первой лиги, но и огромное количество судеб футболистов, тренеров, обслуживающего персонала, судей. И, конечно же, болельщиков.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

В канун очередного собрания Совета Лиг ПФЛ, которое по мнению многих обещает стать судьбоносным, корреспондент UA-Футбол обратился к шести специалистам - Йожефу Сабо, Николаю Павлову, Виктору Грачеву, Сергею Чуйченко, Игорю Шуховцеву и Владиславу Ващуку.

- Если руководствоваться исключительно спортивным принципом, то чемпионат нужно доиграть, - утверждает бывший наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. - Никаких других правил и формул - ни с восьмерками, ни с шестерками в этой ситуации быть не может. Даже не знаю, кто такое придумал - это полная ерунда! Да и не надо ничего придумывать, ведь есть Регламент! И если уж Премьер-лига возобновила чемпионат, то могут играть также команды Первой и Второй лиг.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АБСУРДА

- Мое мнение однозначное: продолжать играть в соответствии с Регламентом, который был изначально утвержден на сезон-2019/20, - считает глава Всеукраинского объеднения тренеров по футболу Николай Павлов. - В чемпионате должны участвовать все без исключения команды, стартовавшие в нем. Кто не участвует - до свидания! Ведь чем меньше клубов останется, тем меньше времени понадобится для того, чтобы доиграть сезон. Те команды, которые думают, что им ничего не надо, пусть продолжают так думать и дальше. Вне числа участников Первой лиги. Полагаю, что их будет две-три, не больше. У одних попросту нет денег, а у тех, у кого они есть, нет желания их платить, так как им сейчас уже неинтересно играть. В клубах, которые хотят закончить чемпионат, думают лишь о себе, но не думают ни о футболистах, ни о тренерах, ни о детском футболе. А ведь все взаимосвязано: если в городе не будет команды, которая представляет его в первой лиге, то не будет и детского футбола. Не будет никакого интереса. Если так произойдет, то это будет полный абсурд.

НЕЗЫБЛЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ

- В последнее время пришлось много читать разной информации о ситуации в Первой лиге - в частности, комментарии президентов клубов, тренеров и футболистов, - рассказывает нападающий донецкого "Шахтера" 80-90-х годов Виктор Грачев. - Если говорить о моем взгляде на эту ситуацию, то я, как человек, долгое время связанный с футболом, могу вспомнить о спортивном принципе. Он незыблем, и благодаря ему в спорте определяется все. Для этого существует Регламент, в котором четко прописано, по каким канонам определяется победитель. В футболе матч не может длиться 89 или 90 минут, он растягивается порою на 93 или 95. И если одна из команд бросила играть на 90-й минуте, полагая, что она в этом матче победила, то уже на 93-й она его может проиграть (пример тому - финал Лиги чемпионов сезона-1998/99 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" - Прим. В.К.). Все в любой игре зависит от финального свистка арбитра. Вот и в ситуации с возобновлением чемпионата спортивный принцип должен превалировать. Считаю, что не доиграв чемпионат, нельзя объявлять трех обладателей путевок в Премьер-лигу лишь на основании нынешнего турнирного положения. Это было бы несправедливо. Есть Регламент, которого нужно придерживаться. Можно составить календарь таким образом, что возобновив чемпионат, к примеру, 20 июня, с играми через два дня на третий можно завершить его уже 15 июля.

СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ВСЕХ

- Считаю, что чемпионат Первой лиги должен проходить так, как положено - в соответствии с Регламентом, - уверенно заявляет экс-форвард "Днепра", "Ворсклы", "Александрии" и "Металлиста" Сергей Чуйченко. - Все же должны быть определены три команды, которые завоюют право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге, и те, которые понизятся в классе. Это будет справедливо. Хотя знаю, что многие клубы не желают продолжать чемпионат, что в корне неправильно. Обмен между лигами должен осуществляться исключительно по спортивному принципу. Да, в период пандемии любому клубу приходится нелегко, но это для каждого из нас лишь временное испытание. Уверен, что скоро все наладится и наш футбол вернется в прежнее русло.

ПОТРАЧЕННЫЕ УСИЛИЯ И СРЕДСТВА ДЛЯ ЦЕЛИ

- Хотя у меня по поводу возобновления чемпионата двоякое мнение, я все же процентов на 80-90 считаю: нужно придерживаться спортивного принципа и играть, - убежден работавший в этом сезоне в тренерском штабе "Балкан" и "Черноморца" Игорь Шуховцев. - Если уж медики сделали послебления карантина в нашей стране, то полагаю, что будет справедливо доиграть чемпионат. Ведь всеми клубами - в частности, президентами и самими футболистами было потрачено много усилий для того, чтобы три команды вышли в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне для достижения этой цели претендентами на повышение в классе вкладывались немалые средства, и если сейчас прервать чемпионат или же применить в нем какую-то другую формулу (например, пять или шесть команд), то это будет несправедливо по отношению к другим клубам.

УГРОЗА АНАРХИИ И БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ

- Много разговоров в последнее время ведется на эту тему, придумываются какие-то форматы. Но есть Регламент соревнований, которому необходимо неукоснительно следовать, - делится мнением бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук. - Если даже незвисимо от пандемии коронавируса этот Регламент будут изменять по ходу чемпионата, то футбол в Украине превратится в полную анархию. Есть правила - и давайте их придерживаться. Варианта может быть только два: либо подытожить чемпионат, либо должны играть все команды без исключения. Не должно быть никаких ни восьмерок, ни троек, ни четверок, ни шестерок! Все эти придуманные варианты ничто иное, как бред сивой кобылы. Такого априори не может быть! Ведь если начнется анархия, то дальше в нашем футболе по ходу чемпионата будут придумывать изменения на любой лад - кто что захочет.